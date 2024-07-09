https://ria.ru/20240709/modi-1958527360.html

Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России

Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России - РИА Новости, 09.07.2024

Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в соцсети X, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались пути диверсификации... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:33

2024-07-09T15:33

2024-07-09T15:48

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в соцсети X, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались пути диверсификации сотрудничества стран в торговле, сельском хозяйстве, технологиях и инновациях."Сегодня в Кремле мы провели плодотворные переговоры с президентом Путиным. На наших переговорах обсуждались пути диверсификации российско-индийского сотрудничества в таких секторах, как торговля, обеспечение безопасности, сельское хозяйство, технологии и инновации", - сообщил премьер Индии.Он отметил, что лидеры обеих страны придают большое значение расширению связей и обменов между людьми.Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево.Во вторник премьер вместе с главой РФ посетил павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

https://ria.ru/20240709/modi-1958493730.html

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