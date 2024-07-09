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Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России - РИА Новости, 09.07.2024
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15:33 09.07.2024 (обновлено: 15:48 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/modi-1958527360.html
Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России
Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России - РИА Новости, 09.07.2024
Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в соцсети X, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались пути диверсификации... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:33
2024-07-09T15:48
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
в мире
визит моди в москву
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в соцсети X, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались пути диверсификации сотрудничества стран в торговле, сельском хозяйстве, технологиях и инновациях."Сегодня в Кремле мы провели плодотворные переговоры с президентом Путиным. На наших переговорах обсуждались пути диверсификации российско-индийского сотрудничества в таких секторах, как торговля, обеспечение безопасности, сельское хозяйство, технологии и инновации", - сообщил премьер Индии.Он отметил, что лидеры обеих страны придают большое значение расширению связей и обменов между людьми.Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево.Во вторник премьер вместе с главой РФ посетил павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240709/modi-1958493730.html
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индия, россия, владимир путин, нарендра моди, в мире, визит моди в москву
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире, Визит Моди в Москву
Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России

Моди и Путин обсудили диверсификацию сотрудничества в ключевых сферах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в соцсети X, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались пути диверсификации сотрудничества стран в торговле, сельском хозяйстве, технологиях и инновациях.
"Сегодня в Кремле мы провели плодотворные переговоры с президентом Путиным. На наших переговорах обсуждались пути диверсификации российско-индийского сотрудничества в таких секторах, как торговля, обеспечение безопасности, сельское хозяйство, технологии и инновации", - сообщил премьер Индии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Моди ждет углубления и ускорения сотрудничества с Россией в атомной сфере
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Он отметил, что лидеры обеих страны придают большое значение расширению связей и обменов между людьми.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево.
Во вторник премьер вместе с главой РФ посетил павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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ИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВ миреВизит Моди в Москву
 
 
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