https://ria.ru/20240709/modi-1958527360.html
Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России
Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России - РИА Новости, 09.07.2024
Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в соцсети X, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались пути диверсификации... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:33
2024-07-09T15:33
2024-07-09T15:48
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
в мире
визит моди в москву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958514862_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_557295a4f24e8ef5cc4089498610f6ae.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в соцсети X, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались пути диверсификации сотрудничества стран в торговле, сельском хозяйстве, технологиях и инновациях."Сегодня в Кремле мы провели плодотворные переговоры с президентом Путиным. На наших переговорах обсуждались пути диверсификации российско-индийского сотрудничества в таких секторах, как торговля, обеспечение безопасности, сельское хозяйство, технологии и инновации", - сообщил премьер Индии.Он отметил, что лидеры обеих страны придают большое значение расширению связей и обменов между людьми.Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево.Во вторник премьер вместе с главой РФ посетил павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240709/modi-1958493730.html
https://ria.ru/20240709/modi-1958488043.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958514862_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_ef2d682e65a3e80100914871dfcadf71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, владимир путин, нарендра моди, в мире, визит моди в москву
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире, Визит Моди в Москву
Моди обсудил с Путиным пути диверсификации сотрудничества Индии и России
Моди и Путин обсудили диверсификацию сотрудничества в ключевых сферах
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в соцсети X
, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались пути диверсификации сотрудничества стран в торговле, сельском хозяйстве, технологиях и инновациях.
"Сегодня в Кремле мы провели плодотворные переговоры с президентом Путиным. На наших переговорах обсуждались пути диверсификации российско-индийского сотрудничества в таких секторах, как торговля, обеспечение безопасности, сельское хозяйство, технологии и инновации", - сообщил премьер Индии.
Он отметил, что лидеры обеих страны придают большое значение расширению связей и обменов между людьми.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево.
Во вторник премьер вместе с главой РФ посетил павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.