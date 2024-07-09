https://ria.ru/20240709/modi-1958511197.html

Премьер Индии получит орден Святого апостола Андрея Первозванного

Премьер Индии получит орден Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 09.07.2024

Премьер Индии получит орден Святого апостола Андрея Первозванного

Церемония вручения премьеру Индии Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного пройдет в Кремле, опубликованы кадры подготовки к церемонии. Об... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:53

2024-07-09T14:53

2024-07-09T15:42

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Церемония вручения премьеру Индии Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного пройдет в Кремле, опубликованы кадры подготовки к церемонии. Об этом говорится в сообщении Кремля в Telegram-канале."Перед началом церемонии вручения Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, индия, нарендра моди, владимир путин