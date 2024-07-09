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Премьер Индии получит орден Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 09.07.2024
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14:53 09.07.2024 (обновлено: 15:42 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/modi-1958511197.html
Премьер Индии получит орден Святого апостола Андрея Первозванного
Премьер Индии получит орден Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 09.07.2024
Премьер Индии получит орден Святого апостола Андрея Первозванного
Церемония вручения премьеру Индии Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного пройдет в Кремле, опубликованы кадры подготовки к церемонии. Об... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:53
2024-07-09T15:42
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Церемония вручения премьеру Индии Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного пройдет в Кремле, опубликованы кадры подготовки к церемонии. Об этом говорится в сообщении Кремля в Telegram-канале."Перед началом церемонии вручения Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
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в мире, россия, индия, нарендра моди, владимир путин
В мире, Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин
Премьер Индии получит орден Святого апостола Андрея Первозванного

Церемония вручения премьеру Индии ордена Андрея Первозванного пройдет в Кремле

Перед началом церемонии вручения Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Перед началом церемонии вручения Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Перед началом церемонии вручения Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Церемония вручения премьеру Индии Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного пройдет в Кремле, опубликованы кадры подготовки к церемонии. Об этом говорится в сообщении Кремля в Telegram-канале.
"Перед началом церемонии вручения Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
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