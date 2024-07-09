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Моди назвал удивительной выставку в павильоне "Атом" на ВДНХ - РИА Новости, 09.07.2024
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13:45 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/modi-1958485223.html
Моди назвал удивительной выставку в павильоне "Атом" на ВДНХ
Моди назвал удивительной выставку в павильоне "Атом" на ВДНХ - РИА Новости, 09.07.2024
Моди назвал удивительной выставку в павильоне "Атом" на ВДНХ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал удивительной экспозицию в выставочном павильоне "Атом" на ВДНХ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:45
2024-07-09T13:45
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нарендра моди
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал удивительной экспозицию в выставочном павильоне "Атом" на ВДНХ. Во вторник президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Моди осмотрели павильон "Атом" на ВДНХ. Руководителям двух стран провели экскурсию и познакомили с достижениями российской атомной отрасли. Особое внимание премьера Индии, чутко слушавшего рассказ и задававшего уточняющие вопросы, привлекла композиция у входа павильона - модель передовой российской ядерной установки ВВЭР. "Я получил познавательные и очень увлекательные впечатления от посещения павильона Росатома. Выставка представляет собой потрясающую демонстрацию роли ядерных технологий в продвижении прогресса, процветания и энергетической безопасности для людей. Я уверен, что выставка будет вдохновлять многие молодые умы углубляться в царство ядерной энергетики и технологий на благо будущих поколений и нашей планеты", - написал Моди в книге почетных гостей выставки. "Я был очень рад даже мельком познакомиться с этим ключевым направлением индийско-российского долгосрочного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Данная область является важнейшей опорой нашего партнерства и мы надеемся углублять его. Я также очень признателен президенту Путину за то, что он составил мне компанию при осмотре этой удивительной экспозиции", - добавил премьер-министр.
https://ria.ru/20240709/putin-1958481624.html
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индия, россия, нарендра моди, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", визит моди в москву, в мире
Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Визит Моди в Москву, В мире
Моди назвал удивительной выставку в павильоне "Атом" на ВДНХ

Премьер Индии Моди назвал удивительной экспозицию в павильоне "Атом" на ВДНХ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал удивительной экспозицию в выставочном павильоне "Атом" на ВДНХ.
Во вторник президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Моди осмотрели павильон "Атом" на ВДНХ. Руководителям двух стран провели экскурсию и познакомили с достижениями российской атомной отрасли. Особое внимание премьера Индии, чутко слушавшего рассказ и задававшего уточняющие вопросы, привлекла композиция у входа павильона - модель передовой российской ядерной установки ВВЭР.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 13:32
"Я получил познавательные и очень увлекательные впечатления от посещения павильона Росатома. Выставка представляет собой потрясающую демонстрацию роли ядерных технологий в продвижении прогресса, процветания и энергетической безопасности для людей. Я уверен, что выставка будет вдохновлять многие молодые умы углубляться в царство ядерной энергетики и технологий на благо будущих поколений и нашей планеты", - написал Моди в книге почетных гостей выставки.
"Я был очень рад даже мельком познакомиться с этим ключевым направлением индийско-российского долгосрочного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Данная область является важнейшей опорой нашего партнерства и мы надеемся углублять его. Я также очень признателен президенту Путину за то, что он составил мне компанию при осмотре этой удивительной экспозиции", - добавил премьер-министр.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин назвал уран самым востребованным энергетическим сырьем
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ИндияРоссияНарендра МодиВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Визит Моди в МосквуВ мире
 
 
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