Моди назвал удивительной выставку в павильоне "Атом" на ВДНХ
Премьер Индии Моди назвал удивительной экспозицию в павильоне "Атом" на ВДНХ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона "Атом" на ВДНХ
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал удивительной экспозицию в выставочном павильоне "Атом" на ВДНХ.
Во вторник президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Моди осмотрели павильон "Атом" на ВДНХ. Руководителям двух стран провели экскурсию и познакомили с достижениями российской атомной отрасли. Особое внимание премьера Индии, чутко слушавшего рассказ и задававшего уточняющие вопросы, привлекла композиция у входа павильона - модель передовой российской ядерной установки ВВЭР.
"Я получил познавательные и очень увлекательные впечатления от посещения павильона Росатома. Выставка представляет собой потрясающую демонстрацию роли ядерных технологий в продвижении прогресса, процветания и энергетической безопасности для людей. Я уверен, что выставка будет вдохновлять многие молодые умы углубляться в царство ядерной энергетики и технологий на благо будущих поколений и нашей планеты", - написал Моди в книге почетных гостей выставки.
"Я был очень рад даже мельком познакомиться с этим ключевым направлением индийско-российского долгосрочного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Данная область является важнейшей опорой нашего партнерства и мы надеемся углублять его. Я также очень признателен президенту Путину за то, что он составил мне компанию при осмотре этой удивительной экспозиции", - добавил премьер-министр.