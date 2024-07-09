https://ria.ru/20240709/modi-1958485223.html

Моди назвал удивительной выставку в павильоне "Атом" на ВДНХ

Моди назвал удивительной выставку в павильоне "Атом" на ВДНХ - РИА Новости, 09.07.2024

Моди назвал удивительной выставку в павильоне "Атом" на ВДНХ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал удивительной экспозицию в выставочном павильоне "Атом" на ВДНХ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:45

2024-07-09T13:45

2024-07-09T13:45

индия

россия

нарендра моди

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

визит моди в москву

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал удивительной экспозицию в выставочном павильоне "Атом" на ВДНХ. Во вторник президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Моди осмотрели павильон "Атом" на ВДНХ. Руководителям двух стран провели экскурсию и познакомили с достижениями российской атомной отрасли. Особое внимание премьера Индии, чутко слушавшего рассказ и задававшего уточняющие вопросы, привлекла композиция у входа павильона - модель передовой российской ядерной установки ВВЭР. "Я получил познавательные и очень увлекательные впечатления от посещения павильона Росатома. Выставка представляет собой потрясающую демонстрацию роли ядерных технологий в продвижении прогресса, процветания и энергетической безопасности для людей. Я уверен, что выставка будет вдохновлять многие молодые умы углубляться в царство ядерной энергетики и технологий на благо будущих поколений и нашей планеты", - написал Моди в книге почетных гостей выставки. "Я был очень рад даже мельком познакомиться с этим ключевым направлением индийско-российского долгосрочного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Данная область является важнейшей опорой нашего партнерства и мы надеемся углублять его. Я также очень признателен президенту Путину за то, что он составил мне компанию при осмотре этой удивительной экспозиции", - добавил премьер-министр.

https://ria.ru/20240709/putin-1958481624.html

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индия, россия, нарендра моди, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", визит моди в москву, в мире