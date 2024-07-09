https://ria.ru/20240709/modernizatsiya-1958522237.html

Иркутская компания по розливу воды обновит цех по господдержке

Иркутская компания по розливу воды обновит цех по господдержке - РИА Новости, 09.07.2024

Иркутская компания по розливу воды обновит цех по господдержке

Иркутский Фонд развития промышленности выдал заем в размере 7,3 миллиона рублей предприятию "Байкальские росы" для модернизации цеха по разливу питьевой воды,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:18

2024-07-09T15:18

2024-07-09T15:18

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Иркутский Фонд развития промышленности выдал заем в размере 7,3 миллиона рублей предприятию "Байкальские росы" для модернизации цеха по разливу питьевой воды, сообщает пресс-служба правительства региона. Это первый проект из данного муниципалитета, получивший одобрение Наблюдательного совета фонда, и первое производство по розливу воды, профинансированное ФРП. "До настоящего момента подобные производства могли претендовать лишь на одобрение по федеральной программе маркировки готовой продукции. Однако благодаря тому, что региональный фонд постоянно работает над совершенствованием собственных программ, над их расширением и улучшением, компания получила возможность модернизировать производство при его поддержке", – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета ФРП Руслан Ситников, его слова приводит пресс-служба. Он также отметил, что теперь завод сможет повысить производительность на 50 %. Вода предприятия разливается в месте добычи, это обеспечивает продукции предприятия максимальную чистоту. Заемные средства, предоставленные Фондом развития промышленности Иркутской области, компания намерена использовать для приобретения дозатора жидкого азота и матрицы на конусные колпачки. Тогда уже в следующем году объем выпуска газированной и негазированной питьевой воды в таре 0,33 литра вырастет в пять раз, в таре 0,5 литра – в 2,1 раза.

https://ria.ru/20240607/soglashenie-1950982930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, фонд развития промышленности, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса