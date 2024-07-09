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Иркутская компания по розливу воды обновит цех по господдержке - РИА Новости, 09.07.2024
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15:18 09.07.2024
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Иркутская компания по розливу воды обновит цех по господдержке
Иркутская компания по розливу воды обновит цех по господдержке - РИА Новости, 09.07.2024
Иркутская компания по розливу воды обновит цех по господдержке
Иркутский Фонд развития промышленности выдал заем в размере 7,3 миллиона рублей предприятию "Байкальские росы" для модернизации цеха по разливу питьевой воды,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:18
2024-07-09T15:18
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Иркутский Фонд развития промышленности выдал заем в размере 7,3 миллиона рублей предприятию "Байкальские росы" для модернизации цеха по разливу питьевой воды, сообщает пресс-служба правительства региона. Это первый проект из данного муниципалитета, получивший одобрение Наблюдательного совета фонда, и первое производство по розливу воды, профинансированное ФРП. "До настоящего момента подобные производства могли претендовать лишь на одобрение по федеральной программе маркировки готовой продукции. Однако благодаря тому, что региональный фонд постоянно работает над совершенствованием собственных программ, над их расширением и улучшением, компания получила возможность модернизировать производство при его поддержке", – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета ФРП Руслан Ситников, его слова приводит пресс-служба. Он также отметил, что теперь завод сможет повысить производительность на 50 %. Вода предприятия разливается в месте добычи, это обеспечивает продукции предприятия максимальную чистоту. Заемные средства, предоставленные Фондом развития промышленности Иркутской области, компания намерена использовать для приобретения дозатора жидкого азота и матрицы на конусные колпачки. Тогда уже в следующем году объем выпуска газированной и негазированной питьевой воды в таре 0,33 литра вырастет в пять раз, в таре 0,5 литра – в 2,1 раза.
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Иркутская компания по розливу воды обновит цех по господдержке

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЦех розлива минеральной воды
Цех розлива минеральной воды - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Цех розлива минеральной воды. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Иркутский Фонд развития промышленности выдал заем в размере 7,3 миллиона рублей предприятию "Байкальские росы" для модернизации цеха по разливу питьевой воды, сообщает пресс-служба правительства региона.
Это первый проект из данного муниципалитета, получивший одобрение Наблюдательного совета фонда, и первое производство по розливу воды, профинансированное ФРП.
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"До настоящего момента подобные производства могли претендовать лишь на одобрение по федеральной программе маркировки готовой продукции. Однако благодаря тому, что региональный фонд постоянно работает над совершенствованием собственных программ, над их расширением и улучшением, компания получила возможность модернизировать производство при его поддержке", – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета ФРП Руслан Ситников, его слова приводит пресс-служба.
Он также отметил, что теперь завод сможет повысить производительность на 50 %.
Вода предприятия разливается в месте добычи, это обеспечивает продукции предприятия максимальную чистоту. Заемные средства, предоставленные Фондом развития промышленности Иркутской области, компания намерена использовать для приобретения дозатора жидкого азота и матрицы на конусные колпачки.
Тогда уже в следующем году объем выпуска газированной и негазированной питьевой воды в таре 0,33 литра вырастет в пять раз, в таре 0,5 литра – в 2,1 раза.
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