https://ria.ru/20240709/mishustin-1958500620.html
Мишустин пообещал пересмотреть поддержку проектов по обновлению транспорта
Мишустин пообещал пересмотреть поддержку проектов по обновлению транспорта - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустин пообещал пересмотреть поддержку проектов по обновлению транспорта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о расширении федеральной поддержки проектов в области автоматизации, контроля и управления... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:29
2024-07-09T14:29
2024-07-09T17:52
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о расширении федеральной поддержки проектов в области автоматизации, контроля и управления пассажирскими перевозками, которыми занимается группа компаний "Мовиста" в российских регионах. В рамках выставки "Иннопром" гендиректор "Группы Мовиста" Алексей Зотов рассказал Мишустину о реализации проекта по запуску первой в России межмуниципальной трамвайной линии "Екатеринбург – Верхняя Пышма". Он реализован с помощью цифрового депо, на маршруте работают 11 современных трамваев, рост пассажиропотока за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 65%. Также Мишустина ознакомили с работой цифровой платформы по управлению транспортом, которая используется в 26 регионах, с сервисом бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильного приложения. Также компания планирует к 2025 году завершить проект модернизации электротранспорта в Курске, Ярославле, Липецке и Перми. Зотов отметил, что компания могла бы реализовывать больше крупных проектов, если бы получила для этого федеральную поддержку. К примеру, в стадии обсуждения почти готов проект по модернизации трамвайной сети в Екатеринбурге. "Если будет поддержка с вашей стороны, то, конечно же, это будет реализовано", - сказал Зотов. "Без сомнения, нужно будет посмотреть, и еще раз скажу, что мы системно будем это поддерживать. Вы реализовали этот проект с поддержкой ВЭБ.РФ, там соответствующие средства были выделены. Обязательно дадим поручение Дмитрию Юрьевичу (Григоренко) и коллегам посмотреть, что с финансовой моделью, ну и, надеюсь, что людям это понравится", - ответил Мишустин. Он отметил, что общественный электротранспорт, должен быть конкурентоспособен. Мишустин подчеркнул, что кооперация производителей с партнерами из дружественных стран может быть вариантом снижения стоимости современного общественного транспорта.
https://ria.ru/20240620/poezd-1954271313.html
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958496051.html
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экономика, технологии, россия, курск, ярославль, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Курск, Ярославль, Михаил Мишустин
Мишустин пообещал пересмотреть поддержку проектов по обновлению транспорта
Мишустин пообещал рассмотреть расширение поддержки проектов "Мовисты" в регионах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о расширении федеральной поддержки проектов в области автоматизации, контроля и управления пассажирскими перевозками, которыми занимается группа компаний "Мовиста" в российских регионах.
В рамках выставки "Иннопром" гендиректор "Группы Мовиста" Алексей Зотов рассказал Мишустину о реализации проекта по запуску первой в России межмуниципальной трамвайной линии "Екатеринбург – Верхняя Пышма". Он реализован с помощью цифрового депо, на маршруте работают 11 современных трамваев, рост пассажиропотока за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 65%.
Также Мишустина ознакомили с работой цифровой платформы по управлению транспортом, которая используется в 26 регионах, с сервисом бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильного приложения. Также компания планирует к 2025 году завершить проект модернизации электротранспорта в Курске, Ярославле, Липецке и Перми.
Зотов отметил, что компания могла бы реализовывать больше крупных проектов, если бы получила для этого федеральную поддержку. К примеру, в стадии обсуждения почти готов проект по модернизации трамвайной сети в Екатеринбурге. "Если будет поддержка с вашей стороны, то, конечно же, это будет реализовано", - сказал Зотов.
"Без сомнения, нужно будет посмотреть, и еще раз скажу, что мы системно будем это поддерживать. Вы реализовали этот проект с поддержкой ВЭБ.РФ, там соответствующие средства были выделены. Обязательно дадим поручение Дмитрию Юрьевичу (Григоренко) и коллегам посмотреть, что с финансовой моделью, ну и, надеюсь, что людям это понравится", - ответил Мишустин.
Он отметил, что общественный электротранспорт, должен быть конкурентоспособен. Мишустин подчеркнул, что кооперация производителей с партнерами из дружественных стран может быть вариантом снижения стоимости современного общественного транспорта.