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Мишустин пообещал поддержку инвестиций в обрабатывающие отрасли - РИА Новости, 09.07.2024
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14:19 09.07.2024 (обновлено: 17:54 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958496051.html
Мишустин пообещал поддержку инвестиций в обрабатывающие отрасли
Мишустин пообещал поддержку инвестиций в обрабатывающие отрасли - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустин пообещал поддержку инвестиций в обрабатывающие отрасли
Власти РФ будут поддерживать тенденцию роста инвестиций бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:19
2024-07-09T17:54
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Власти РФ будут поддерживать тенденцию роста инвестиций бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Инвестиции бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях увеличились за прошлый год почти на 20%, составив около 4,5 триллионов рублей. И мы будем поддерживать эту тенденцию", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин пообещал поддержку инвестиций в обрабатывающие отрасли

Мишустин: власти поддержат рост инвестиций бизнеса в обрабатывающие отрасли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса" в рамках XIV международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. 9 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на стратегической сессии Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса в рамках XIV международной промышленной выставки Иннопром-2024 в Екатеринбурге. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса" в рамках XIV международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. 9 июля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Власти РФ будут поддерживать тенденцию роста инвестиций бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Инвестиции бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях увеличились за прошлый год почти на 20%, составив около 4,5 триллионов рублей. И мы будем поддерживать эту тенденцию", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XIV международной промышленной выставке Иннопром-2024. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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