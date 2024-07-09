Мишустин пообещал поддержку инвестиций в обрабатывающие отрасли
Мишустин: власти поддержат рост инвестиций бизнеса в обрабатывающие отрасли
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса" в рамках XIV международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. 9 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса" в рамках XIV международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге. 9 июля 2024
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Власти РФ будут поддерживать тенденцию роста инвестиций бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Инвестиции бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях увеличились за прошлый год почти на 20%, составив около 4,5 триллионов рублей. И мы будем поддерживать эту тенденцию", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".