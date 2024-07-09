https://ria.ru/20240709/mishustin-1958496051.html

Мишустин пообещал поддержку инвестиций в обрабатывающие отрасли

Мишустин пообещал поддержку инвестиций в обрабатывающие отрасли - РИА Новости, 09.07.2024

Мишустин пообещал поддержку инвестиций в обрабатывающие отрасли

Власти РФ будут поддерживать тенденцию роста инвестиций бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:19

2024-07-09T14:19

2024-07-09T17:54

экономика

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Власти РФ будут поддерживать тенденцию роста инвестиций бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Инвестиции бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях увеличились за прошлый год почти на 20%, составив около 4,5 триллионов рублей. И мы будем поддерживать эту тенденцию", - сказал он, выступая на главной стратегической сессии "Иннопром-2024".

https://ria.ru/20240709/sanktsii-1958495366.html

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экономика, россия, михаил мишустин