https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492358.html

Мишустин рассказал о прогнозных потребностях рынка труда

Мишустин рассказал о прогнозных потребностях рынка труда - РИА Новости, 09.07.2024

Мишустин рассказал о прогнозных потребностях рынка труда

Прогнозные потребности рынка труда в России огромны, только для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка одного 1,7 РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:10

2024-07-09T14:10

2024-07-09T17:59

экономика

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Прогнозные потребности рынка труда в России огромны, только для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка одного 1,7 миллиона специалистов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром", Мишустин заявил, что Россия будет особое значение уделять вопросам подготовки кадров. "Надо пересмотреть многие подходы в системе образования, которые уже не отвечают современным реалиям и запросам бизнеса и сегодняшнему уровню развития технологий, что крайне важно", - сказал он. "Прогнозные потребности рынка труда у нас огромные. Для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка 1,7 миллиона специалистов", - добавил он. Глава правительства РФ подчеркнул, что для подготовки такого числа профессионалов нужно объединить усилия государства, регионов и самих предприятий.

https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492071.html

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экономика, россия, михаил мишустин