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Мишустин рассказал о прогнозных потребностях рынка труда - РИА Новости, 09.07.2024
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14:10 09.07.2024 (обновлено: 17:59 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958492358.html
Мишустин рассказал о прогнозных потребностях рынка труда
Мишустин рассказал о прогнозных потребностях рынка труда - РИА Новости, 09.07.2024
Мишустин рассказал о прогнозных потребностях рынка труда
Прогнозные потребности рынка труда в России огромны, только для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка одного 1,7 РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:10
2024-07-09T17:59
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Прогнозные потребности рынка труда в России огромны, только для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка одного 1,7 миллиона специалистов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром", Мишустин заявил, что Россия будет особое значение уделять вопросам подготовки кадров. "Надо пересмотреть многие подходы в системе образования, которые уже не отвечают современным реалиям и запросам бизнеса и сегодняшнему уровню развития технологий, что крайне важно", - сказал он. "Прогнозные потребности рынка труда у нас огромные. Для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка 1,7 миллиона специалистов", - добавил он. Глава правительства РФ подчеркнул, что для подготовки такого числа профессионалов нужно объединить усилия государства, регионов и самих предприятий.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о прогнозных потребностях рынка труда

Мишустин: прогнозные потребности рынка труда в России огромны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XIV международной промышленной выставке "Иннопром-2024". 9 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XIV международной промышленной выставке Иннопром-2024. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XIV международной промышленной выставке "Иннопром-2024". 9 июля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Прогнозные потребности рынка труда в России огромны, только для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка одного 1,7 миллиона специалистов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая во вторник на пленарной сессии форума "Иннопром", Мишустин заявил, что Россия будет особое значение уделять вопросам подготовки кадров. "Надо пересмотреть многие подходы в системе образования, которые уже не отвечают современным реалиям и запросам бизнеса и сегодняшнему уровню развития технологий, что крайне важно", - сказал он.
"Прогнозные потребности рынка труда у нас огромные. Для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка 1,7 миллиона специалистов", - добавил он. Глава правительства РФ подчеркнул, что для подготовки такого числа профессионалов нужно объединить усилия государства, регионов и самих предприятий.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи на XIV международной промышленной выставке Иннопром-2024. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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