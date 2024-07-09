https://ria.ru/20240709/mishustin-1958468504.html

Мишустин обсудил с Куйвашевым развитие Свердловской области

Мишустин обсудил с Куйвашевым развитие Свердловской области - РИА Новости, 09.07.2024

Мишустин обсудил с Куйвашевым развитие Свердловской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Екатеринбург провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:46

2024-07-09T12:46

2024-07-09T13:07

технологии

свердловская область

россия

екатеринбург

михаил мишустин

евгений куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Екатеринбург провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Они обсудили основные аспекты развития региона. "Знаю, что в Свердловской области активнейшим образом развивается промышленность. Темпы роста очень высокие", - отметил глава кабмина. Шла речь и о социальной сфере, в том числе о науке и образовании. "Достижение технологического суверенитета невозможно без кадров, без передовых технологий. В прошлом году мы выделили порядка 2 миллиардов рублей на поддержку 15 научно-образовательных центров мирового уровня", - указал Мишустин. Он напомнил, что одна из таких инновационных площадок находится в Свердловской области. "Очень важно, что обеспечивается связь производства, промышленности с наукой", - подчеркнул глава кабмина. Премьер РФ обратил внимание на активную работу региона над созданием кампуса мирового уровня. "На прошлой неделе мы договорились с вами, что в следующем году вы построите три новых учебных корпуса", - отметил Мишустин, попросив Куйвашева рассказать об этом. "Также знаю, что очень активно работаете над кластерами, связанными с "Профессионалитетом". Это очень важно, чтобы готовить ребят к сложным специальностям. Знаю, что у вас есть достаточно серьезные успехи", - добавил председатель правительства РФ. Выслушав доклад губернатора, Мишустин обратил внимание, что проект "Профессионалитет" находится под кураторством профильного министерства. "Без сомнения, для технологий обучения молодежи надо иметь научный задел, опыт. Но никогда нельзя этого делать без взаимодействия с предприятиями", - указал российский премьер. Отдельно глава российского кабмина предложил поговорить о том, как регион пользуется инфраструктурным меню. В него входят инфраструктурные облигации, бюджетные кредиты и другие инструменты, помогающие регионам строить дороги, больницы, обновлять транспортный парк, решать другие задачи. Выслушав губернатора, Мишустин положительно отозвался о развитии региона. "В Свердловской области активно развивается промышленное производство, создаются новые рабочие места. Активно занимаетесь обучением, наукой. Что самое важное - качество жизни людей. Оно улучшается. Хочу пожелать вам удачи, успехов, чтобы все планы, которые намечены, были исполнены", - резюмировал глава кабмина.

https://ria.ru/20231017/spros-1903346553.html

https://ria.ru/20240709/mishustin-1958392064.html

https://ria.ru/20240708/innoprom-1958246240.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, свердловская область, россия, екатеринбург, михаил мишустин, евгений куйвашев