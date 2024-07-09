https://ria.ru/20240709/minoborony-1958541532.html

Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS

Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 09.07.2024

Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения двух из четырёх уничтоженных за последние сутки пусковых установок РСЗО HIMARS. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:12

2024-07-09T16:12

2024-07-09T16:12

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения двух из четырёх уничтоженных за последние сутки пусковых установок РСЗО HIMARS. Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, уничтожены четыре пусковые установки и до 35 иностранных специалистов. Уточняется, что на ролике продолжительностью 24 секунды показано уничтожение HIMARS в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области. "В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, 5 машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ. Ещё две пусковые установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области", - сообщили в Минобороны .

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Уничтожение пусковых установок HIMARS в Херсонской области Минобороны показало видео поражения двух из четырех уничтоженных за сутки пусковых установок HIMARS. Удар по ним был нанесен "Искандером" в районе Новопетровки в Херсонской области. 2024-07-09T16:12 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, херсонская область , вооруженные силы украины