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Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/minoborony-1958541532.html
Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS
Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS - РИА Новости, 09.07.2024
Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения двух из четырёх уничтоженных за последние сутки пусковых установок РСЗО HIMARS. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:12
2024-07-09T16:12
в мире
россия
киев
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения двух из четырёх уничтоженных за последние сутки пусковых установок РСЗО HIMARS. Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, уничтожены четыре пусковые установки и до 35 иностранных специалистов. Уточняется, что на ролике продолжительностью 24 секунды показано уничтожение HIMARS в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области. "В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, 5 машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ. Ещё две пусковые установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области", - сообщили в Минобороны .
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение пусковых установок HIMARS в Херсонской области
Минобороны показало видео поражения двух из четырех уничтоженных за сутки пусковых установок HIMARS. Удар по ним был нанесен "Искандером" в районе Новопетровки в Херсонской области.
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в мире, россия, киев, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS

Минобороны показало видео уничтожения двух из четырех пусковых установок HIMARS

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения двух из четырёх уничтоженных за последние сутки пусковых установок РСЗО HIMARS.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, из которых Киев собирался обстреливать Крым, уничтожены четыре пусковые установки и до 35 иностранных специалистов.
Уточняется, что на ролике продолжительностью 24 секунды показано уничтожение HIMARS в районе населенного пункта Новопетровка в Херсонской области.
"В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, 5 машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ. Ещё две пусковые установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области", - сообщили в Минобороны .
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