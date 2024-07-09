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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 09.07.2024
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13:55 09.07.2024 (обновлено: 13:59 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/minoborony-1958488419.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 09.07.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:55
2024-07-09T13:59
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 48-й штурмовой бригады ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Макаровка, Пречистовка, Сторожевое, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области. Отразили три атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны. Противник потерял до 150 военнослужащих", - говорится в сообщении.Также сообщается, что боевики ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США и три полевых склада боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 48-й штурмовой бригады ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Макаровка, Пречистовка, Сторожевое, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области. Отразили три атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны. Противник потерял до 150 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что боевики ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США и три полевых склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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