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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 09.07.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:55

2024-07-09T13:55

2024-07-09T13:59

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 150 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 48-й штурмовой бригады ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Макаровка, Пречистовка, Сторожевое, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области. Отразили три атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны. Противник потерял до 150 военнослужащих", - говорится в сообщении.Также сообщается, что боевики ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф