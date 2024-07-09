https://ria.ru/20240709/minoborony-1958487899.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 09.07.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155 мм... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:53

2024-07-09T13:53

2024-07-09T13:58

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", полевой склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ): "Полонез" и "Анклав-Н", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 125-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б". Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы: "Полонез" и "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)