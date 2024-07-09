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Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 09.07.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155 мм... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:53
2024-07-09T13:53
2024-07-09T13:58
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", полевой склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ): "Полонез" и "Анклав-Н", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 125-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б". Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы: "Полонез" и "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в двух областях
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 боевиков в Запорожской и Херсонской областях