https://ria.ru/20240709/med-1958402343.html

США купили медь у ЕС на максимальную с конца 2022 года сумму

США купили медь у ЕС на максимальную с конца 2022 года сумму - РИА Новости, 09.07.2024

США купили медь у ЕС на максимальную с конца 2022 года сумму

США в мае текущего года импортировали из Евросоюза медь на максимальную с декабря 2022 года сумму, подсчитало РИА Новости на основании данных американской... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T05:14

2024-07-09T05:14

2024-07-09T05:14

сша

россия

вашингтон (штат)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. США в мае текущего года импортировали из Евросоюза медь на максимальную с декабря 2022 года сумму, подсчитало РИА Новости на основании данных американской статслужбы. Объем поставок меди Евросоюзом Штатам в мае 2024 года вырос до 154 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом месячных поставок с декабря 2022 года, когда они составили 158 миллионов долларов. В мае за месяц поставки европейской меди выросли на 16%. За 5 месяцев этого года закупки меди достигли 630 миллионов долларов, что на 8% меньше объема поставок за тот же период прошлого года. А по итогам 2023 года США приобрели у ЕС меди на 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, в мае США импортировали из ЕС алюминий на 209,4 миллиона долларов против апрельских 207,6 миллиона. Всего за 5 месяцев этого года его поставки снизились до 996,5 миллиона долларов против 1,02 миллиарда долларов годом ранее. А за весь 2023 год они достигли 2,4 миллиарда долларов. В то же время у России Соединенные Штаты приобрели медь в мае лишь на 2,1 тысячи долларов. При этом поставки даже до санкций никогда не были ежемесячными, как в случае с ЕС. Так, в 2024 году Россия поставила США медь лишь в мае и апреле, в 2023 году - в январе, феврале, марте, августе и декабре, в 2022 году - в июне, октябре и декабре. За 5 месяцев этого года Вашингтон купил у Москвы меди на 12,6 тысячи долларов, за весь 2023 год - на 52,5 тысячи, за 2022 год - на 41,1 тысячи, а за 2021 год - максимальные с 2011 года 99,8 миллиона долларов. Экспорт Россией алюминия в США более стабильный, чем меди, однако с 2023 года начались перерывы в поставках: в июне, октябре и ноябре, также поставок не было в апреле и мае этого года. Всего за 2023 год Вашингтон купил российского алюминия на 43,8 миллиона долларов, а за январь-март этого года - на 322,5 тысячи долларов против 15,3 миллиона долларов годом ранее. В апреле текущего года власти США ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Решение США запретить ввоз этого российского сырья также ограничит его использование на мировых биржах. При этом данные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из РФ, которые были произведены до 13 апреля текущего года.

https://ria.ru/20240706/uran-1957823510.html

https://ria.ru/20240706/ris-1957885426.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, вашингтон (штат), евросоюз