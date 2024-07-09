https://ria.ru/20240709/mashovets-1958568383.html
Замглавы офиса Зеленского Машовца* внесли в перечень террористов
Замглавы офиса Зеленского Машовца* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 09.07.2024
Замглавы офиса Зеленского Машовца* внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Романа Машовца* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:29
2024-07-09T17:29
2024-07-09T17:34
владимир зеленский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг внес заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Романа Машовца* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Национальная часть... Физические лица: Машовец* Роман Васильевич, 06.08.1976 года рождения, Украинская ССР", - говорится в перечне.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240624/budanov-1954936193.html
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владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Замглавы офиса Зеленского Машовца* внесли в перечень террористов
Замглавы офиса Зеленского Машовца внесли в России в перечень террористов