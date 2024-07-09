https://ria.ru/20240709/makron-1958629759.html

СМИ: Макрон возмутился вмешательством израильского министра в выборы

СМИ: Макрон возмутился вмешательством израильского министра в выборы - РИА Новости, 09.07.2024

СМИ: Макрон возмутился вмешательством израильского министра в выборы

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возмутился вмешательством израильского министра по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:17

2024-07-09T22:17

2024-07-09T22:18

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франция

израиль

эммануэль макрон

биньямин нетаньяху

марин ле пен

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возмутился вмешательством израильского министра по делам диаспоры Амихая Шикли в парламентские выборы во Франции из-за его публичных заявлений, сообщил журналист издания Axios Барак Равид. "Во время телефонного разговора на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон выразил негодование израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху по поводу вмешательства министра правительства Израиля во французские парламентские выборы", - написал Равид в аккаунте в соцсети X. По словам журналиста, конфликт был вызван комментарием израильского министра по делам диаспоры Амихая Шикли, ранее заявившего публично, что победа партии Жордана Барделла и Марин Ле Пен "Национальное объединение" на парламентских выборах во Франции была бы хорошим исходом для Израиля. Шикли также отметил, что Нетаньяху якобы придерживается того же мнения. Согласно данным Равида, Макрон назвал произошедшее "неприемлемым". Нетаньяху в свою очередь ответил, что проинструктировал министров не делать публичных заявлений о парламентских выборах во Франции. Тем не менее, Шикли продолжил "нахваливать" Ле Пен и обсуждать тему публично, утверждает журналист. В публикации отмечается, что министр Шикли поддерживает близкие отношения с правыми партиями государств Евросоюза - в частности, в конце мая он посещал их конференцию, где сфотографировался с Ле Пен. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. "Национальное объединение" получило 143 места. В понедельник премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял.

https://ria.ru/20240705/ischeznovenie-1957543111.html

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

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в мире, франция, израиль, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, марин ле пен