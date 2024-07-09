Макрону еще аукнется преследование Ле Пен, заявили в Госдуме
Депутат Шеремет: нет сомнения, что за преследованием Ле Пен стоит Макрон
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону еще аукнется преследование лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Ранее сообщалось, что парижская прокуратура начала расследование против Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года.
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"Нет сомнения, что за этим преследованием стоит Макрон. У него начался панический приступ, и он решил включить админресурс, чтобы сбить темп и запугать своих политически оппонентов в лице Марин Ле Пен. Такие недальновидные шаги не помогут ему обрести поддержку граждан и несомненно аукнутся ему еще большими неприятностями, ведущими к досрочному сложению президентских полномочий", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Макрон, используя двойные стандарты в отношении своих визави не только во внешней, но и во внутренней политике, размывает основы собственной государственности и либеральной европейской демократии, осознанно ввергая Францию в протестный хаос.
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