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Два человека пострадали из-за обстрела больницы в Кременной
Два человека пострадали из-за обстрела больницы в Кременной - РИА Новости, 09.07.2024
Два человека пострадали из-за обстрела больницы в Кременной
Украинские войска нанесли удары по территории медицинского учреждения в городе Кременная ЛНР, выпустив порядка 15 снарядов, повреждены здание районной больницы... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:51
2024-07-09T11:51
2024-07-09T11:51
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ЛУГАНСК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по территории медицинского учреждения в городе Кременная ЛНР, выпустив порядка 15 снарядов, повреждены здание районной больницы и дома, два человека пострадали, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале. "Восьмого июля в городе Кременная был обстрелян район многоквартирных домов вблизи больницы, в результате чего один гражданин был ранен. После обеда ВСУ нанесли повторный удар по территории медицинского учреждения. Порядка 15 боеприпасов упали на медицинский городок", - написал он.По словам главы города, повреждены здания районной больницы, близлежащие многоквартирные дома, газопровод, ЛЭП, один человек пострадал. Третьяков отметил, что на месте происшествия было обнаружено два неразорвавшихся снаряда, все необходимые службы привлечены к работе, инженерные работы также проведены.
https://ria.ru/20240405/postradavshie-1938076464.html
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Два человека пострадали из-за обстрела больницы в Кременной
Глава города Кременная в ЛНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по территории больницы
ЛУГАНСК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по территории медицинского учреждения в городе Кременная ЛНР, выпустив порядка 15 снарядов, повреждены здание районной больницы и дома, два человека пострадали, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.
«
"Восьмого июля в городе Кременная был обстрелян район многоквартирных домов вблизи больницы, в результате чего один гражданин был ранен. После обеда ВСУ нанесли повторный удар по территории медицинского учреждения. Порядка 15 боеприпасов упали на медицинский городок", - написал он.
По словам главы города, повреждены здания районной больницы, близлежащие многоквартирные дома, газопровод, ЛЭП, один человек пострадал. Третьяков отметил, что на месте происшествия было обнаружено два неразорвавшихся снаряда, все необходимые службы привлечены к работе, инженерные работы также проведены.