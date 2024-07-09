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Два человека пострадали из-за обстрела больницы в Кременной - РИА Новости, 09.07.2024
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11:51 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/lnr-1958454098.html
Два человека пострадали из-за обстрела больницы в Кременной
Два человека пострадали из-за обстрела больницы в Кременной - РИА Новости, 09.07.2024
Два человека пострадали из-за обстрела больницы в Кременной
Украинские войска нанесли удары по территории медицинского учреждения в городе Кременная ЛНР, выпустив порядка 15 снарядов, повреждены здание районной больницы... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:51
2024-07-09T11:51
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по территории медицинского учреждения в городе Кременная ЛНР, выпустив порядка 15 снарядов, повреждены здание районной больницы и дома, два человека пострадали, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале. &quot;Восьмого июля в городе Кременная был обстрелян район многоквартирных домов вблизи больницы, в результате чего один гражданин был ранен. После обеда ВСУ нанесли повторный удар по территории медицинского учреждения. Порядка 15 боеприпасов упали на медицинский городок&quot;, - написал он.По словам главы города, повреждены здания районной больницы, близлежащие многоквартирные дома, газопровод, ЛЭП, один человек пострадал. Третьяков отметил, что на месте происшествия было обнаружено два неразорвавшихся снаряда, все необходимые службы привлечены к работе, инженерные работы также проведены.
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Два человека пострадали из-за обстрела больницы в Кременной

Глава города Кременная в ЛНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по территории больницы

© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округаПоследствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округа
Последствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по территории медицинского учреждения в городе Кременная ЛНР, выпустив порядка 15 снарядов, повреждены здание районной больницы и дома, два человека пострадали, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.
«

"Восьмого июля в городе Кременная был обстрелян район многоквартирных домов вблизи больницы, в результате чего один гражданин был ранен. После обеда ВСУ нанесли повторный удар по территории медицинского учреждения. Порядка 15 боеприпасов упали на медицинский городок", - написал он.

По словам главы города, повреждены здания районной больницы, близлежащие многоквартирные дома, газопровод, ЛЭП, один человек пострадал. Третьяков отметил, что на месте происшествия было обнаружено два неразорвавшихся снаряда, все необходимые службы привлечены к работе, инженерные работы также проведены.
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КременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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