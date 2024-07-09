https://ria.ru/20240709/lavrov-1958561480.html
Лавров оценил российско-индийские отношения
Лавров оценил российско-индийские отношения - РИА Новости, 09.07.2024
Лавров оценил российско-индийские отношения
Отношения России и Индии в полной мере соответствуют термину "особо привилегированное стратегическое партнерство", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:05
2024-07-09T17:05
2024-07-09T17:05
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сергей лавров
в мире
владимир путин
нарендра моди
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
визит моди в москву
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отношения России и Индии в полной мере соответствуют термину "особо привилегированное стратегическое партнерство", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров. "Одним словом, отношения в полной мере отвечают термину "особо привилегированное стратегическое партнерство", который закреплен в российско-индийских документах, и описывает, по-моему очень точно, связи между нашими странами, которые уходят далеко в историю, в период, когда Индия боролась за независимость, и Советский Союз одним из первых признал новое молодое государство с очень глубокой, долгой, тысячелетней историей и цивилизацией", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240709/putin-1958556877.html
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россия, индия, сергей лавров, в мире, владимир путин, нарендра моди, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), визит моди в москву
Россия, Индия, Сергей Лавров, В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Визит Моди в Москву
Лавров оценил российско-индийские отношения
Лавров: партнерство России и Индии по праву можно назвать привилегированным