https://ria.ru/20240709/lavrov-1958561480.html

Лавров оценил российско-индийские отношения

Лавров оценил российско-индийские отношения - РИА Новости, 09.07.2024

Лавров оценил российско-индийские отношения

Отношения России и Индии в полной мере соответствуют термину "особо привилегированное стратегическое партнерство", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:05

2024-07-09T17:05

2024-07-09T17:05

россия

индия

сергей лавров

в мире

владимир путин

нарендра моди

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отношения России и Индии в полной мере соответствуют термину "особо привилегированное стратегическое партнерство", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров. "Одним словом, отношения в полной мере отвечают термину "особо привилегированное стратегическое партнерство", который закреплен в российско-индийских документах, и описывает, по-моему очень точно, связи между нашими странами, которые уходят далеко в историю, в период, когда Индия боролась за независимость, и Советский Союз одним из первых признал новое молодое государство с очень глубокой, долгой, тысячелетней историей и цивилизацией", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240709/putin-1958556877.html

россия

индия

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2024

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россия, индия, сергей лавров, в мире, владимир путин, нарендра моди, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), визит моди в москву