https://ria.ru/20240709/lavrov-1958549672.html

Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров

Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество в "Группе 20", БРИКС и ШОС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:33

2024-07-09T16:33

2024-07-09T17:23

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество в "Группе 20", БРИКС и ШОС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров."Говорили и о сотрудничестве в "Группе двадцати", где сейчас председательствует Бразилия, а в прошлом году эти функции выполняла Индия", - сказал он журналистам.Также, по его словам, обсуждалось взаимодействие в БРИКС, Индия поддержала программу, которую РФ реализует в рамках своего председательства."Подробно обсуждалась и ситуация, и перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества. Здесь тоже стороны подтвердили, что этот формат является и для Москвы, и для Нью-Дели одним из наиболее приоритетных", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240709/modi-1958550576.html

https://ria.ru/20240709/putin-1958560162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оон, брикс, индия, россия, в мире, шос, сергей лавров, нарендра моди, владимир путин, бразилия