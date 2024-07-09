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Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2024
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16:33 09.07.2024 (обновлено: 17:23 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/lavrov-1958549672.html
Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров
Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество в "Группе 20", БРИКС и ШОС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:33
2024-07-09T17:23
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество в "Группе 20", БРИКС и ШОС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров."Говорили и о сотрудничестве в "Группе двадцати", где сейчас председательствует Бразилия, а в прошлом году эти функции выполняла Индия", - сказал он журналистам.Также, по его словам, обсуждалось взаимодействие в БРИКС, Индия поддержала программу, которую РФ реализует в рамках своего председательства."Подробно обсуждалась и ситуация, и перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества. Здесь тоже стороны подтвердили, что этот формат является и для Москвы, и для Нью-Дели одним из наиболее приоритетных", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240709/modi-1958550576.html
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ООН, БРИКС, Индия, Россия, В мире, ШОС, Сергей Лавров, Нарендра Моди, Владимир Путин, Бразилия
Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров

Лавров: Путин и Моди обсудили сотрудничество в БРИКС и ООН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество в "Группе 20", БРИКС и ШОС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров.
"Говорили и о сотрудничестве в "Группе двадцати", где сейчас председательствует Бразилия, а в прошлом году эти функции выполняла Индия", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Индия и Россия приняли важные решения по сотрудничеству, заявил Моди
Вчера, 16:34
Также, по его словам, обсуждалось взаимодействие в БРИКС, Индия поддержала программу, которую РФ реализует в рамках своего председательства.
"Подробно обсуждалась и ситуация, и перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества. Здесь тоже стороны подтвердили, что этот формат является и для Москвы, и для Нью-Дели одним из наиболее приоритетных", - добавил Лавров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди обсудили перспективы развития ситуации в мире
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ООНБРИКСИндияРоссияВ миреШОССергей ЛавровНарендра МодиВладимир ПутинБразилия
 
 
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