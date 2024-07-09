https://ria.ru/20240709/lavrov-1958549672.html
Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров
Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество в "Группе 20", БРИКС и ШОС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:33
2024-07-09T16:33
2024-07-09T17:23
оон
брикс
индия
россия
в мире
шос
сергей лавров
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_865404ff180e04c0cadc7b3a25492ded.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество в "Группе 20", БРИКС и ШОС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров."Говорили и о сотрудничестве в "Группе двадцати", где сейчас председательствует Бразилия, а в прошлом году эти функции выполняла Индия", - сказал он журналистам.Также, по его словам, обсуждалось взаимодействие в БРИКС, Индия поддержала программу, которую РФ реализует в рамках своего председательства."Подробно обсуждалась и ситуация, и перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества. Здесь тоже стороны подтвердили, что этот формат является и для Москвы, и для Нью-Дели одним из наиболее приоритетных", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240709/modi-1958550576.html
https://ria.ru/20240709/putin-1958560162.html
индия
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958520439_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_f59466a5459fb8a6e8ae6023850e9390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, брикс, индия, россия, в мире, шос, сергей лавров, нарендра моди, владимир путин, бразилия
ООН, БРИКС, Индия, Россия, В мире, ШОС, Сергей Лавров, Нарендра Моди, Владимир Путин, Бразилия
Путин и Моди обсудили работу в международных организациях, заявил Лавров
Лавров: Путин и Моди обсудили сотрудничество в БРИКС и ООН