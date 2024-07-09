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Лавров заявил о предотвращении украинизации повестки дня "Группы 20" - РИА Новости, 09.07.2024
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16:31 09.07.2024 (обновлено: 17:30 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/lavrov-1958548838.html
Лавров заявил о предотвращении украинизации повестки дня "Группы 20"
Лавров заявил о предотвращении украинизации повестки дня "Группы 20" - РИА Новости, 09.07.2024
Лавров заявил о предотвращении украинизации повестки дня "Группы 20"
Удалось не допустить украинизации повестки дня "Группы двадцати", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:31
2024-07-09T17:30
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Удалось не допустить украинизации повестки дня "Группы двадцати", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."И мы сегодня говорили о том, как на саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели удалось усилиями прежде всего, конечно же, индийского председательства, но при поддержке России, Китайской Народной Республики и других представителей стран мирового большинства не допустить украинизации повестки дня "Двадцатки", которой настойчиво добивались США и их союзники", - сказал он журналистам.В итоговой декларации в Нью-Дели геополитический срез дан объективно, с учетом всех факторов и с акцентом на то, что любые конфликты, любые односторонние санкции должны рассматриваться сбалансированно и не в ущерб базовой повестке дня "Двадцатки", отметил Лавров.
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сергей лавров, в мире, россия, нью-дели, сша
Сергей Лавров, В мире, Россия, Нью-Дели, США
Лавров заявил о предотвращении украинизации повестки дня "Группы 20"

Лавров: удалось не допустить украинизации повестки дня "Группы 20"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Удалось не допустить украинизации повестки дня "Группы двадцати", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"И мы сегодня говорили о том, как на саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели удалось усилиями прежде всего, конечно же, индийского председательства, но при поддержке России, Китайской Народной Республики и других представителей стран мирового большинства не допустить украинизации повестки дня "Двадцатки", которой настойчиво добивались США и их союзники", - сказал он журналистам.
В итоговой декларации в Нью-Дели геополитический срез дан объективно, с учетом всех факторов и с акцентом на то, что любые конфликты, любые односторонние санкции должны рассматриваться сбалансированно и не в ущерб базовой повестке дня "Двадцатки", отметил Лавров.
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