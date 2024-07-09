https://ria.ru/20240709/lavrov-1958548091.html
Моди будет участвовать в саммите БРИКС, заявил Лавров
Моди будет участвовать в саммите БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2024
Моди будет участвовать в саммите БРИКС, заявил Лавров
Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет участвовать в саммите БРИКС в Казани, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:28
2024-07-09T16:28
2024-07-09T17:10
казань
брикс
сергей лавров
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет участвовать в саммите БРИКС в Казани, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров."Нарендра Моди заверил, что с удовольствием принимает приглашение президента Путина и будет участвовать в саммите БРИКС в октябре этого года в Казани", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240709/putin-1958483207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, брикс, сергей лавров, нарендра моди
Казань, БРИКС, Сергей Лавров, Нарендра Моди
Моди будет участвовать в саммите БРИКС, заявил Лавров
Лавров: Моди будет участвовать в саммите БРИКС в октябре в Казани