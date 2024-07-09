https://ria.ru/20240709/lavrov-1958548091.html

Моди будет участвовать в саммите БРИКС, заявил Лавров

Моди будет участвовать в саммите БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2024

Моди будет участвовать в саммите БРИКС, заявил Лавров

Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет участвовать в саммите БРИКС в Казани, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:28

2024-07-09T16:28

2024-07-09T17:10

казань

брикс

сергей лавров

нарендра моди

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет участвовать в саммите БРИКС в Казани, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров."Нарендра Моди заверил, что с удовольствием принимает приглашение президента Путина и будет участвовать в саммите БРИКС в октябре этого года в Казани", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240709/putin-1958483207.html

казань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, брикс, сергей лавров, нарендра моди