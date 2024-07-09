https://ria.ru/20240709/lavrov-1958544904.html
Лавров рассказал о планах сотрудничества России и Индии
Лавров рассказал о планах сотрудничества России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024
Лавров рассказал о планах сотрудничества России и Индии
У РФ и Индии много планов сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:21
2024-07-09T16:21
2024-07-09T17:13
россия
индия
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. У РФ и Индии много планов сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-индийских переговоров."Там очень много планов, очень много сделано. Фундамент заложен прекрасный", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240709/putin-1958556877.html
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россия, индия, сергей лавров
Россия, Индия, Сергей Лавров
Лавров рассказал о планах сотрудничества России и Индии
Лавров: у России и Индии много планов сотрудничества, очень много сделано