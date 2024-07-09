https://ria.ru/20240709/kuznetsov-1958534650.html
Суд закрыл рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кузнецову
Суд закрыл рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кузнецову - РИА Новости, 09.07.2024
Суд закрыл рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кузнецову
Ходатайство следователя о продлении ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, 235-й гарнизонный РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:54
2024-07-09T15:54
2024-07-09T16:10
юрий кузнецов
происшествия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ходатайство следователя о продлении ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит в закрытом режиме, передаёт корреспондент РИА Новости."Заседание будет проходить в закрытом режиме", - сказала пресс-секретарь суда Алёна Плигина.Она пояснила, что ходатайство о закрытии процесса поступило в суд вместе с материалами о продлении ареста.При этом, согласно УПК РФ, такие вопросы должны решаться на открытом судебном заседании.По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
https://ria.ru/20240626/arest-1955572066.html
https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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юрий кузнецов, происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)
Юрий Кузнецов, Происшествия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд закрыл рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кузнецову
Заседание по продлению ареста главному кадровику Минобороны Кузнецову закрыли