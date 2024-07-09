https://ria.ru/20240709/kuznetsov-1958534650.html

Суд закрыл рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кузнецову

Суд закрыл рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кузнецову - РИА Новости, 09.07.2024

Суд закрыл рассмотрение ходатайства о продлении ареста Кузнецову

Ходатайство следователя о продлении ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, 235-й гарнизонный РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:54

2024-07-09T15:54

2024-07-09T16:10

юрий кузнецов

происшествия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947882929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_337a5ca820ba852f6af7265c3023ea3a.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ходатайство следователя о продлении ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит в закрытом режиме, передаёт корреспондент РИА Новости."Заседание будет проходить в закрытом режиме", - сказала пресс-секретарь суда Алёна Плигина.Она пояснила, что ходатайство о закрытии процесса поступило в суд вместе с материалами о продлении ареста.При этом, согласно УПК РФ, такие вопросы должны решаться на открытом судебном заседании.По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

https://ria.ru/20240626/arest-1955572066.html

https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий кузнецов, происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), следственный комитет россии (ск рф)