https://ria.ru/20240709/kuznetsov-1958485610.html

Военный суд рассмотрит продление ареста Кузнецову

Военный суд рассмотрит продление ареста Кузнецову - РИА Новости, 09.07.2024

Военный суд рассмотрит продление ареста Кузнецову

В 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство следователя о продлении ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:46

2024-07-09T13:46

2024-07-09T13:48

россия

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

юрий кузнецов

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство следователя о продлении ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следователя о продлении Кузнецову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.Защита не раз высказывалась против такой строгой меры пресечения и просила смягчить меру пресечения, поскольку Кузнецов имеет ряд заболеваний, которые приобрел во время ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Об этом он сам и его адвокат упоминали на заседании во время рассмотрения жалобы на арест.По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как ранее сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

https://ria.ru/20240523/kuznetsov-1947887141.html

https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), юрий кузнецов