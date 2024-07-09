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Военный суд рассмотрит продление ареста Кузнецову - РИА Новости, 09.07.2024
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13:46 09.07.2024 (обновлено: 13:48 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/kuznetsov-1958485610.html
Военный суд рассмотрит продление ареста Кузнецову
Военный суд рассмотрит продление ареста Кузнецову - РИА Новости, 09.07.2024
Военный суд рассмотрит продление ареста Кузнецову
В 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство следователя о продлении ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:46
2024-07-09T13:48
россия
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
юрий кузнецов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство следователя о продлении ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следователя о продлении Кузнецову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.Защита не раз высказывалась против такой строгой меры пресечения и просила смягчить меру пресечения, поскольку Кузнецов имеет ряд заболеваний, которые приобрел во время ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Об этом он сам и его адвокат упоминали на заседании во время рассмотрения жалобы на арест.По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как ранее сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
https://ria.ru/20240523/kuznetsov-1947887141.html
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россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), юрий кузнецов
Россия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Юрий Кузнецов
Военный суд рассмотрит продление ареста Кузнецову

Военный суд рассмотрит просьбу следствия о продлении ареста Кузнецову

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Юрий Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство следователя о продлении ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следователя о продлении Кузнецову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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Защита не раз высказывалась против такой строгой меры пресечения и просила смягчить меру пресечения, поскольку Кузнецов имеет ряд заболеваний, которые приобрел во время ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Об этом он сам и его адвокат упоминали на заседании во время рассмотрения жалобы на арест.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как ранее сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
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