https://ria.ru/20240709/kudankulam-1958591222.html

Путин и Моди пообещали строить АЭС "Куданкулам" по графику

Путин и Моди пообещали строить АЭС "Куданкулам" по графику - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди пообещали строить АЭС "Куданкулам" по графику

РФ и Индия в сооружении энергоблоков АЭС "Куданкулам" будут придерживаться имеющегося графика, включая сроки поставок оборудования. Совместное заявление по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:36

2024-07-09T18:36

2024-07-09T18:36

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия в сооружении энергоблоков АЭС "Куданкулам" будут придерживаться имеющегося графика, включая сроки поставок оборудования. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны отметили важность сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях как существенной составляющей стратегического партнерства. Они приветствовали прогресс, достигнутый в деле сооружения остающихся энергоблоков АЭС "Куданкулам", и согласились придерживаться имеющегося графика, включая сроки поставок оборудования", - говорится в заявлении.В заявлении обе стороны подчеркнули необходимость дальнейшего обсуждения вопроса о выделении второй площадки в Индии в соответствии с ранее заключенными соглашениями. "Стороны договорились продолжать технические консультации по реализации проекта сооружения новой АЭС российского проекта с реакторной установкой ВВЭР-1200, локализации оборудования и совместному производству компонентов АЭС, а также по вопросам координации деятельности в третьих странах. Стороны подтвердили намерение расширить сотрудничество в области ядерного топливного цикла, обеспечения жизненного цикла функционирования АЭС "Куданкулам" и неэнергетических применений атомных технологий", - подчеркнули лидеры РФ и Индии.

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индия, россия, куданкулам, технологии, в мире