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Путин и Моди пообещали строить АЭС "Куданкулам" по графику - РИА Новости, 09.07.2024
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18:36 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/kudankulam-1958591222.html
Путин и Моди пообещали строить АЭС "Куданкулам" по графику
Путин и Моди пообещали строить АЭС "Куданкулам" по графику - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди пообещали строить АЭС "Куданкулам" по графику
РФ и Индия в сооружении энергоблоков АЭС "Куданкулам" будут придерживаться имеющегося графика, включая сроки поставок оборудования. Совместное заявление по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:36
2024-07-09T18:36
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия в сооружении энергоблоков АЭС "Куданкулам" будут придерживаться имеющегося графика, включая сроки поставок оборудования. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. &quot;Стороны отметили важность сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях как существенной составляющей стратегического партнерства. Они приветствовали прогресс, достигнутый в деле сооружения остающихся энергоблоков АЭС &quot;Куданкулам&quot;, и согласились придерживаться имеющегося графика, включая сроки поставок оборудования&quot;, - говорится в заявлении.В заявлении обе стороны подчеркнули необходимость дальнейшего обсуждения вопроса о выделении второй площадки в Индии в соответствии с ранее заключенными соглашениями. "Стороны договорились продолжать технические консультации по реализации проекта сооружения новой АЭС российского проекта с реакторной установкой ВВЭР-1200, локализации оборудования и совместному производству компонентов АЭС, а также по вопросам координации деятельности в третьих странах. Стороны подтвердили намерение расширить сотрудничество в области ядерного топливного цикла, обеспечения жизненного цикла функционирования АЭС "Куданкулам" и неэнергетических применений атомных технологий", - подчеркнули лидеры РФ и Индии.
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индия, россия, куданкулам, технологии, в мире
Индия, Россия, Куданкулам, Технологии, В мире
Путин и Моди пообещали строить АЭС "Куданкулам" по графику

Россия и Индия в сооружении блоков АЭС "Куданкулам" будут придерживаться графика

CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped) АЭС "Куданкулам" в Индии
 АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped)
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия в сооружении энергоблоков АЭС "Куданкулам" будут придерживаться имеющегося графика, включая сроки поставок оборудования. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
«

"Стороны отметили важность сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях как существенной составляющей стратегического партнерства. Они приветствовали прогресс, достигнутый в деле сооружения остающихся энергоблоков АЭС "Куданкулам", и согласились придерживаться имеющегося графика, включая сроки поставок оборудования", - говорится в заявлении.

В заявлении обе стороны подчеркнули необходимость дальнейшего обсуждения вопроса о выделении второй площадки в Индии в соответствии с ранее заключенными соглашениями.
"Стороны договорились продолжать технические консультации по реализации проекта сооружения новой АЭС российского проекта с реакторной установкой ВВЭР-1200, локализации оборудования и совместному производству компонентов АЭС, а также по вопросам координации деятельности в третьих странах. Стороны подтвердили намерение расширить сотрудничество в области ядерного топливного цикла, обеспечения жизненного цикла функционирования АЭС "Куданкулам" и неэнергетических применений атомных технологий", - подчеркнули лидеры РФ и Индии.
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