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Эксперт назвал заявление США об ударах по Крыму признанием в убийствах - РИА Новости, 09.07.2024
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11:13 09.07.2024 (обновлено: 11:38 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/krym-1958444854.html
Эксперт назвал заявление США об ударах по Крыму признанием в убийствах
Эксперт назвал заявление США об ударах по Крыму признанием в убийствах - РИА Новости, 09.07.2024
Эксперт назвал заявление США об ударах по Крыму признанием в убийствах
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал хитрым ходом и признанием в убийствах мирных граждан заявление представителя Белого дома об... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:13
2024-07-09T11:38
в мире
сша
севастополь
украина
заур смирнов
джон кирби
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал хитрым ходом и признанием в убийствах мирных граждан заявление представителя Белого дома об ударах по Крыму американскими ракетами. Ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что Украина применила предоставленные США ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму. &quot;Целью заявлений Кирби об ударах по Крыму является стремление Вашингтона занять ключевую позицию в переговорном процессе с Россией, оставив на втором плане Евросоюз и сам Киев. С одной стороны, это хитрый ход, с другой - признание властей США в убийствах мирных граждан&quot;, - сказал Смирнов.По его словам, на фоне растущей вероятности переговоров по украинскому конфликту, основанных на реальной ситуации, США открыто хотят показать миру, что они полностью контролируют режим Владимира Зеленского. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240623/ataka-1954891374.html
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в мире, сша, севастополь, украина, заур смирнов, джон кирби, владимир зеленский
В мире, США, Севастополь, Украина, Заур Смирнов, Джон Кирби, Владимир Зеленский
Эксперт назвал заявление США об ударах по Крыму признанием в убийствах

Смирнов: Кирби, говоря об ударах по Крыму, признался в убийстве мирных граждан

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДень траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе
День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал хитрым ходом и признанием в убийствах мирных граждан заявление представителя Белого дома об ударах по Крыму американскими ракетами.
Ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что Украина применила предоставленные США ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму.
«

"Целью заявлений Кирби об ударах по Крыму является стремление Вашингтона занять ключевую позицию в переговорном процессе с Россией, оставив на втором плане Евросоюз и сам Киев. С одной стороны, это хитрый ход, с другой - признание властей США в убийствах мирных граждан", - сказал Смирнов.

По его словам, на фоне растущей вероятности переговоров по украинскому конфликту, основанных на реальной ситуации, США открыто хотят показать миру, что они полностью контролируют режим Владимира Зеленского.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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В миреСШАСевастопольУкраинаЗаур СмирновДжон КирбиВладимир Зеленский
 
 
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