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ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 09.07.2024 (обновлено: 11:29 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/kremennaya-1958442214.html
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.07.2024
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли во вторник город Кременная в ЛНР, три человека ранены, повреждены около 15 жилых домов, ЛЭП, газопроводы, сообщил глава Кременского РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:07
2024-07-09T11:29
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник город Кременная в ЛНР, три человека ранены, повреждены около 15 жилых домов, ЛЭП, газопроводы, сообщил глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."С самого утра происходит обстрел города Кременная. ВСУ наносят удары по частному сектору, в данный момент частично разрушены около 15 жилых домостроений. Повреждены газопроводы низкого и среднего давления, линия электропередачи. Трое мирных жителей получили ранения, одна из которых сотрудница детского сада", - написал Третьяков.
https://ria.ru/20240708/udary-1958333134.html
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, три человека пострадали, повреждены 15 домов

© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округаПоследствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Кременского муниципального округа
Последствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник город Кременная в ЛНР, три человека ранены, повреждены около 15 жилых домов, ЛЭП, газопроводы, сообщил глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"С самого утра происходит обстрел города Кременная. ВСУ наносят удары по частному сектору, в данный момент частично разрушены около 15 жилых домостроений. Повреждены газопроводы низкого и среднего давления, линия электропередачи. Трое мирных жителей получили ранения, одна из которых сотрудница детского сада", - написал Третьяков.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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