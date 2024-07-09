https://ria.ru/20240709/kremennaya-1958442214.html
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.07.2024
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли во вторник город Кременная в ЛНР, три человека ранены, повреждены около 15 жилых домов, ЛЭП, газопроводы, сообщил глава Кременского РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:07
2024-07-09T11:07
2024-07-09T11:29
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник город Кременная в ЛНР, три человека ранены, повреждены около 15 жилых домов, ЛЭП, газопроводы, сообщил глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."С самого утра происходит обстрел города Кременная. ВСУ наносят удары по частному сектору, в данный момент частично разрушены около 15 жилых домостроений. Повреждены газопроводы низкого и среднего давления, линия электропередачи. Трое мирных жителей получили ранения, одна из которых сотрудница детского сада", - написал Третьяков.
https://ria.ru/20240708/udary-1958333134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, три человека пострадали, повреждены 15 домов