https://ria.ru/20240709/kremennaya-1958442214.html

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.07.2024

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли во вторник город Кременная в ЛНР, три человека ранены, повреждены около 15 жилых домов, ЛЭП, газопроводы, сообщил глава Кременского РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:07

2024-07-09T11:07

2024-07-09T11:29

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 9 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник город Кременная в ЛНР, три человека ранены, повреждены около 15 жилых домов, ЛЭП, газопроводы, сообщил глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."С самого утра происходит обстрел города Кременная. ВСУ наносят удары по частному сектору, в данный момент частично разрушены около 15 жилых домостроений. Повреждены газопроводы низкого и среднего давления, линия электропередачи. Трое мирных жителей получили ранения, одна из которых сотрудница детского сада", - написал Третьяков.

https://ria.ru/20240708/udary-1958333134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия