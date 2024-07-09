https://ria.ru/20240709/kongressmen-1958392819.html

Еще один конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Еще один конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 09.07.2024

Еще один конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Конгрессмен от Демократической партии Адам Смит призвал своего однопартийца, американского президента Джо Байдена уступить дорогу новому кандидату в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T01:16

2024-07-09T01:16

2024-07-09T01:16

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Конгрессмен от Демократической партии Адам Смит призвал своего однопартийца, американского президента Джо Байдена уступить дорогу новому кандидату в предвыборной гонке за руководящий пост на фоне растущей критики его провального выступления на дебатах. Смит пополнил ряды демократов в конгрессе США, призывающих Байдена выйти из гонки. Среди них Энджи Крейг от Миннесоты, Майк Куигли от Иллинойса, Ллойд Доггетт от Техаса, Рауль Грихалва от Аризоны и Сет Мултон от Массачусетса. "Если президент продолжит свою кампанию, это будет ошибкой. Он должен уступить место сейчас, чтобы мы могли найти нового кандидата, который поставит нас в максимально сильную позицию для победы над Дональдом Трампом в ноябре", - говорится в заявлении на сайте Смита. Смит, занимающий пост руководящего члена комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США, отметил, что все равно "на 100%" поддержит Байдена, если последний продолжит участвовать в гонке, однако "ни одному кандидату не причитается еще один срок пребывания в должности исключительно на основании прошлых (заслуг - ред.)". Несмотря на внутрипартийную критику и спекуляции в прессе, Байден в понедельник заявил, что информировал демократов в конгрессе о намерении продолжить участие в президентских выборах. Демократы теоретически могут заменить кандидатуру Байдена на съезде партии в августе, однако на практике будет тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах кандидата, если он сам не откажется от участия. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955992376.html

https://ria.ru/20240422/nbc-1941409160.html

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в мире, сша, иллинойс, техас, джо байден, адам смит, дональд трамп, выборы президента сша — 2024