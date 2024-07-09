https://ria.ru/20240709/kommunalka-1958561776.html

Жителей некоторых сел в Белгородской области освободили от платы за ЖКХ

Жителей некоторых сел в Белгородской области освободили от платы за ЖКХ - РИА Новости, 09.07.2024

Жителей некоторых сел в Белгородской области освободили от платы за ЖКХ

Жителям приграничных территорий Белгородской области, где наблюдается сложная оперативная обстановка, не будет начисляться плата за жилищно-коммунальные услуги... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:06

2024-07-09T17:06

2024-07-09T17:06

общество

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Жителям приграничных территорий Белгородской области, где наблюдается сложная оперативная обстановка, не будет начисляться плата за жилищно-коммунальные услуги до 1 сентября 2024 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Только что завершилось заседание оперативного штаба. Было принято несколько важных решений, о которых я хотел рассказать. Первое. В тех населенных пунктах, где сейчас крайне сложная обстановка, принято решение не начислять плату за жилищно-коммунальные услуги, например, вывоз мусора или содержание имущества квартирных домов до 1 сентября", - рассказал Гладков. Он уточнил, что оплата за потребленные ресурсы - газ, воду, электроэнергию - будет производиться в обычном порядке по показаниям счетчиков. Также продлен срок поверки приборов учета до 1 сентября. Если в дальнейшем возникнет необходимость, этот срок может быть увеличен. Как подчеркнул губернатор, льгота распространяется также на жилые помещения, разрушенные в результате обстрелов, в которых проживание невозможно, в муниципальных образованиях: Белгород, Шебекинский округ, Грайворонский округ, Валуйский округ, Борисовский район.

https://ria.ru/20240709/belgorod-1958471525.html

https://ria.ru/20240526/belgorod-1948501091.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков