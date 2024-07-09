Жителей некоторых сел в Белгородской области освободили от платы за ЖКХ
В некоторых белгородских селах не будут начислять плату за ЖКХ до 1 сентября
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки fpv-дронов ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки fpv-дронов ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Жителям приграничных территорий Белгородской области, где наблюдается сложная оперативная обстановка, не будет начисляться плата за жилищно-коммунальные услуги до 1 сентября 2024 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Только что завершилось заседание оперативного штаба. Было принято несколько важных решений, о которых я хотел рассказать. Первое. В тех населенных пунктах, где сейчас крайне сложная обстановка, принято решение не начислять плату за жилищно-коммунальные услуги, например, вывоз мусора или содержание имущества квартирных домов до 1 сентября", - рассказал Гладков.
Он уточнил, что оплата за потребленные ресурсы - газ, воду, электроэнергию - будет производиться в обычном порядке по показаниям счетчиков. Также продлен срок поверки приборов учета до 1 сентября. Если в дальнейшем возникнет необходимость, этот срок может быть увеличен.
Как подчеркнул губернатор, льгота распространяется также на жилые помещения, разрушенные в результате обстрелов, в которых проживание невозможно, в муниципальных образованиях: Белгород, Шебекинский округ, Грайворонский округ, Валуйский округ, Борисовский район.