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Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении запрет пропаганды наркотиков - РИА Новости, 09.07.2024
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13:46 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/komitet-1958485712.html
Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении запрет пропаганды наркотиков
Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении запрет пропаганды наркотиков - РИА Новости, 09.07.2024
Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении запрет пропаганды наркотиков
Комитет ГД по здоровью рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о запрете пропаганды наркотиков, сообщается в думской электронной базе. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:46
2024-07-09T13:46
общество
павел крашенинников
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Комитет ГД по здоровью рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о запрете пропаганды наркотиков, сообщается в думской электронной базе. &quot;Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона № 325730-8 &quot;О внесении изменений в федеральный закон &quot;О наркотических средствах и психотропных веществах&quot; и отдельные законодательные акты Российской Федерации&quot; с новым наименованием &quot;О внесении изменений в статьи 1 и 46 федерального закона &quot;О наркотических средствах и психотропных веществах&quot; и отдельные законодательные акты Российской Федерации&quot;, - сказано в документе с решением комитета.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также, по его словам, под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до первого августа 1990 года. Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.
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общество, павел крашенинников, госдума рф
Общество, Павел Крашенинников, Госдума РФ
Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении запрет пропаганды наркотиков

Госдуме рекомендовали принять во II чтении закон о запрете пропаганды наркотиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Комитет ГД по здоровью рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о запрете пропаганды наркотиков, сообщается в думской электронной базе.
«

"Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона № 325730-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с новым наименованием "О внесении изменений в статьи 1 и 46 федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сказано в документе с решением комитета.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также, по его словам, под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до первого августа 1990 года.
Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.
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