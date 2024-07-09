Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении запрет пропаганды наркотиков
Госдуме рекомендовали принять во II чтении закон о запрете пропаганды наркотиков
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Комитет ГД по здоровью рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о запрете пропаганды наркотиков, сообщается в думской электронной базе.
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"Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона № 325730-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с новым наименованием "О внесении изменений в статьи 1 и 46 федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сказано в документе с решением комитета.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также, по его словам, под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до первого августа 1990 года.
Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.