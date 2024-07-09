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В Коми студент испортил плакаты с героями спецоперации - РИА Новости, 09.07.2024
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11:03 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/komi-1958440212.html
В Коми студент испортил плакаты с героями спецоперации
В Коми студент испортил плакаты с героями спецоперации - РИА Новости, 09.07.2024
В Коми студент испортил плакаты с героями спецоперации
Студент в республике Коми испортил маркером плакаты с героями спецоперации в городском парке Ухты, он задержан, сообщил портал "МВД Медиа". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:03
2024-07-09T11:03
происшествия
ухта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Студент в республике Коми испортил маркером плакаты с героями спецоперации в городском парке Ухты, он задержан, сообщил портал "МВД Медиа". "Полицией республики Коми задержан 18-летний студент за совершение вандализма в городском парке Ухты. Как выяснили полицейские, молодой человек в ночное время нанёс черным маркером надписи на плакаты с изображением героев – участников специальной военной операции", – говорится в сообщении. Как уточняется, уголовное дело возбуждено по статье о вандализме. На период предварительного расследования молодому человеку избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. "Подозреваемый раскаялся в содеянном, свой поступок он объяснил нетрезвым состоянием", – добавили в полиции.
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происшествия, ухта
Происшествия, Ухта
В Коми студент испортил плакаты с героями спецоперации

В парке Ухты в республики Коми студент испортил маркером плакаты с героями СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Студент в республике Коми испортил маркером плакаты с героями спецоперации в городском парке Ухты, он задержан, сообщил портал "МВД Медиа".
"Полицией республики Коми задержан 18-летний студент за совершение вандализма в городском парке Ухты. Как выяснили полицейские, молодой человек в ночное время нанёс черным маркером надписи на плакаты с изображением героев – участников специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Как уточняется, уголовное дело возбуждено по статье о вандализме. На период предварительного расследования молодому человеку избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
"Подозреваемый раскаялся в содеянном, свой поступок он объяснил нетрезвым состоянием", – добавили в полиции.
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