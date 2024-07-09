https://ria.ru/20240709/komi-1958440212.html
В Коми студент испортил плакаты с героями спецоперации
В Коми студент испортил плакаты с героями спецоперации - РИА Новости, 09.07.2024
В Коми студент испортил плакаты с героями спецоперации
Студент в республике Коми испортил маркером плакаты с героями спецоперации в городском парке Ухты, он задержан, сообщил портал "МВД Медиа". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:03
2024-07-09T11:03
2024-07-09T11:03
происшествия
ухта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Студент в республике Коми испортил маркером плакаты с героями спецоперации в городском парке Ухты, он задержан, сообщил портал "МВД Медиа". "Полицией республики Коми задержан 18-летний студент за совершение вандализма в городском парке Ухты. Как выяснили полицейские, молодой человек в ночное время нанёс черным маркером надписи на плакаты с изображением героев – участников специальной военной операции", – говорится в сообщении. Как уточняется, уголовное дело возбуждено по статье о вандализме. На период предварительного расследования молодому человеку избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. "Подозреваемый раскаялся в содеянном, свой поступок он объяснил нетрезвым состоянием", – добавили в полиции.
https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925266846.html
ухта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ухта
В Коми студент испортил плакаты с героями спецоперации
В парке Ухты в республики Коми студент испортил маркером плакаты с героями СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости.
Студент в республике Коми испортил маркером плакаты с героями спецоперации в городском парке Ухты, он задержан, сообщил портал "МВД Медиа"
.
"Полицией республики Коми задержан 18-летний студент за совершение вандализма в городском парке Ухты. Как выяснили полицейские, молодой человек в ночное время нанёс черным маркером надписи на плакаты с изображением героев – участников специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Как уточняется, уголовное дело возбуждено по статье о вандализме. На период предварительного расследования молодому человеку избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
"Подозреваемый раскаялся в содеянном, свой поступок он объяснил нетрезвым состоянием", – добавили в полиции.