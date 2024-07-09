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Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 09.07.2024
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12:04 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/kitaj-1958457229.html
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 09.07.2024
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:04
2024-07-09T12:04
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китай
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ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Во вторник во Владивостоке прошло пятое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения и взаимной выгоды", - сказал Линь Цзянь, комментируя встречу.
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россия, китай, владивосток, в мире
Россия, Китай, Владивосток, В мире
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией

МИД Китая: Пекин готов развивать сотрудничество с Москвой на основе уважения

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Во вторник во Владивостоке прошло пятое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения и взаимной выгоды", - сказал Линь Цзянь, комментируя встречу.
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