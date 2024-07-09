https://ria.ru/20240709/kitaj-1958457229.html
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 09.07.2024
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:04
2024-07-09T12:04
2024-07-09T12:04
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ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Во вторник во Владивостоке прошло пятое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения и взаимной выгоды", - сказал Линь Цзянь, комментируя встречу.
https://ria.ru/20240703/smi-1957209088.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владивосток, в мире
Россия, Китай, Владивосток, В мире
Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией
МИД Китая: Пекин готов развивать сотрудничество с Москвой на основе уважения