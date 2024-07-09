https://ria.ru/20240709/kitaj-1958457229.html

Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией

Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 09.07.2024

Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией

Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:04

2024-07-09T12:04

2024-07-09T12:04

россия

китай

владивосток

в мире

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ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Во вторник во Владивостоке прошло пятое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Китай готов развивать региональное сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения и взаимной выгоды", - сказал Линь Цзянь, комментируя встречу.

https://ria.ru/20240703/smi-1957209088.html

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китай

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, владивосток, в мире