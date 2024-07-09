Китай не считает сближение России и Индии угрозой, уверен эксперт
Китайский эксперт Лун: КНР не расценивает сближение России и Индии как угрозу
© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай не расценивает сближение отношений России и Индии как угрозу, тогда как у Запада, который надеется, что Нью-Дели выступит против России и объединится с ним, должно быть больше оснований для беспокойства, заявил изданию Global Times профессор Школы международных отношений Сычуаньского университета международных исследований Лун Синчунь.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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"Китай не расценивает сближение российско-индийских отношений как угрозу, тогда как западные страны становятся все больше недовольны отношениями Индии с Россией", - сказал Лун Синчунь.
Он также указал на то, что в отличие от критицизма и давления, которым подвергся Китай со стороны США и Запада из-за российско-украинского конфликта, Индия столкнулась с меньшей критикой за то, что не осудила Россию и не присоединилась к западным санкциям.
"Вместо этого она поддерживала связи с Россией и извлекала выгоду из покупки у нее нефти и продажи ее европейским странам, получая значительную прибыль", - сказал Лун Синчунь.
По его словам, сейчас Запад может быть больше склонен раздувать шумиху вокруг отношений между Китаем, Россией и Индией в попытке посеять раздор между этими тремя странами.
"Однако в реальности у Запада должно быть больше оснований для беспокойства, раз он надеется на то, что Индия выступит против России и объединится с ним", - сказал Лун Синчунь, отметив, что внешняя политика Индии направлена на поддержание баланса и не склоняется ни к какой из сторон ради отстаивания своих собственных интересов.