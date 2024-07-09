https://ria.ru/20240709/kitaj-1958405795.html

Китай не считает сближение России и Индии угрозой, уверен эксперт

Китай не считает сближение России и Индии угрозой, уверен эксперт - РИА Новости, 09.07.2024

Китай не считает сближение России и Индии угрозой, уверен эксперт

Китай не расценивает сближение отношений России и Индии как угрозу, тогда как у Запада, который надеется, что Нью-Дели выступит против России и объединится с... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T06:50

2024-07-09T06:50

2024-07-09T06:50

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ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Китай не расценивает сближение отношений России и Индии как угрозу, тогда как у Запада, который надеется, что Нью-Дели выступит против России и объединится с ним, должно быть больше оснований для беспокойства, заявил изданию Global Times профессор Школы международных отношений Сычуаньского университета международных исследований Лун Синчунь. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. "Китай не расценивает сближение российско-индийских отношений как угрозу, тогда как западные страны становятся все больше недовольны отношениями Индии с Россией", - сказал Лун Синчунь. Он также указал на то, что в отличие от критицизма и давления, которым подвергся Китай со стороны США и Запада из-за российско-украинского конфликта, Индия столкнулась с меньшей критикой за то, что не осудила Россию и не присоединилась к западным санкциям. "Вместо этого она поддерживала связи с Россией и извлекала выгоду из покупки у нее нефти и продажи ее европейским странам, получая значительную прибыль", - сказал Лун Синчунь. По его словам, сейчас Запад может быть больше склонен раздувать шумиху вокруг отношений между Китаем, Россией и Индией в попытке посеять раздор между этими тремя странами. "Однако в реальности у Запада должно быть больше оснований для беспокойства, раз он надеется на то, что Индия выступит против России и объединится с ним", - сказал Лун Синчунь, отметив, что внешняя политика Индии направлена на поддержание баланса и не склоняется ни к какой из сторон ради отстаивания своих собственных интересов.

https://ria.ru/20240708/smi-1958151496.html

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в мире, россия, индия, китай, нарендра моди, владимир путин