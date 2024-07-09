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В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш - РИА Новости, 09.07.2024
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16:46 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/kamysh-1958556043.html
В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш
В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш - РИА Новости, 09.07.2024
В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш
Камыш загорелся в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:46
2024-07-09T16:46
происшествия
азовский район
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Камыш загорелся в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. "Азовский район, стереопляж. Горит камыш на 1,2 тысячи квадратных метрах", - сказал он. Пожар тушат четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Стереопляж - одно из популярных зон отдыха. Находится на берегу Голубых озер. Включает развлекательный комплекс с беседками.
https://ria.ru/20240709/pozharnye-1958535417.html
азовский район
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происшествия, азовский район, ростовская область, россия
Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Россия
В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш

В Ростовской области загорелся камыш на 1,2 тысячи квадратных метрах

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС на месте возгорания камыша
Сотрудник МЧС на месте возгорания камыша - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС на месте возгорания камыша . Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Камыш загорелся в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
«
"Азовский район, стереопляж. Горит камыш на 1,2 тысячи квадратных метрах", - сказал он.
Пожар тушат четыре единицы техники и 16 человек личного состава.
Стереопляж - одно из популярных зон отдыха. Находится на берегу Голубых озер. Включает развлекательный комплекс с беседками.
На месте пожара в многоквартирном доме в Батайске Ростовской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 15:57
 
ПроисшествияАзовский районРостовская областьРоссия
 
 
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