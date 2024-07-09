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В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш
В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш - РИА Новости, 09.07.2024
В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш
Камыш загорелся в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:46
2024-07-09T16:46
2024-07-09T16:46
происшествия
азовский район
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Камыш загорелся в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. "Азовский район, стереопляж. Горит камыш на 1,2 тысячи квадратных метрах", - сказал он. Пожар тушат четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Стереопляж - одно из популярных зон отдыха. Находится на берегу Голубых озер. Включает развлекательный комплекс с беседками.
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происшествия, азовский район, ростовская область, россия
Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Россия
В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш
В Ростовской области загорелся камыш на 1,2 тысячи квадратных метрах