https://ria.ru/20240709/kamysh-1958556043.html

В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш

В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш - РИА Новости, 09.07.2024

В Ростовской области в районе стереопляжа загорелся камыш

Камыш загорелся в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:46

2024-07-09T16:46

2024-07-09T16:46

происшествия

азовский район

ростовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579939125_0:404:775:839_1920x0_80_0_0_434c4e7958f6ae9b68f5c4ee7a674ac1.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Камыш загорелся в районе стереопляжа в Азовском районе Ростовской области на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. "Азовский район, стереопляж. Горит камыш на 1,2 тысячи квадратных метрах", - сказал он. Пожар тушат четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Стереопляж - одно из популярных зон отдыха. Находится на берегу Голубых озер. Включает развлекательный комплекс с беседками.

https://ria.ru/20240709/pozharnye-1958535417.html

азовский район

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, азовский район, ростовская область, россия