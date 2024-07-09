https://ria.ru/20240709/investsotrudnichestvo-1958593855.html

Россия и Индия готовы активизировать инвестсотрудничество в Арктике

Россия и Индия готовы активизировать инвестсотрудничество в Арктике - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия готовы активизировать инвестсотрудничество в Арктике

Россия и Индия готовы активизировать инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:44

2024-07-09T18:44

2024-07-09T19:30

экономика

дальний восток

индия

россия

визит моди в москву

джавахарлал неру

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия готовы активизировать инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтверждают свою готовность к активизации инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации. В связи с этим Стороны приветствовали подписание Программы российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2024–2029 годы, а также о принципах сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что программа задаст необходимые рамки для дальнейшего сотрудничества между Индией и российскими регионами Дальнего Востока, особенно в сфере сельского хозяйства, энергетики, разработки месторождений полезных ископаемых, алмазов, использования рабочей силы, фармацевтики, морского транспорта и прочего.Кроме этого, было принято совместное заявление по итогам XXII российско-индийского саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" и совместное заявление лидеров о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на перспективу до 2030 года.Кроме этого, был заключен ряд меморандумов о взаимопонимании, в том числе между Росреестром и геодезической службой Индии, между Минэкономразвития РФ и Министерством окружающей среды, лесного хозяйства и климата Индии, между АНО "ТВ-Новости" (канал Russia Today TV (RTTV)) и индийской телерадиокомпанией Prasar Bharati, между "Деловой Россией" и Советом по содействию торговле Индии, а также между НИУ "Высшая школа экономики" и Университетом Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

https://ria.ru/20240709/rossija-1958591931.html

https://ria.ru/20240709/indija-1958600826.html

дальний восток

индия

россия

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экономика, дальний восток, индия, россия, визит моди в москву, джавахарлал неру, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), деловая россия