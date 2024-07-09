https://ria.ru/20240709/investsotrudnichestvo-1958593855.html
Россия и Индия готовы активизировать инвестсотрудничество в Арктике
Россия и Индия готовы активизировать инвестсотрудничество в Арктике - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия готовы активизировать инвестсотрудничество в Арктике
Россия и Индия готовы активизировать инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:44
2024-07-09T18:44
2024-07-09T19:30
экономика
дальний восток
индия
россия
визит моди в москву
джавахарлал неру
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия готовы активизировать инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтверждают свою готовность к активизации инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации. В связи с этим Стороны приветствовали подписание Программы российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2024–2029 годы, а также о принципах сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что программа задаст необходимые рамки для дальнейшего сотрудничества между Индией и российскими регионами Дальнего Востока, особенно в сфере сельского хозяйства, энергетики, разработки месторождений полезных ископаемых, алмазов, использования рабочей силы, фармацевтики, морского транспорта и прочего.Кроме этого, было принято совместное заявление по итогам XXII российско-индийского саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" и совместное заявление лидеров о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на перспективу до 2030 года.Кроме этого, был заключен ряд меморандумов о взаимопонимании, в том числе между Росреестром и геодезической службой Индии, между Минэкономразвития РФ и Министерством окружающей среды, лесного хозяйства и климата Индии, между АНО "ТВ-Новости" (канал Russia Today TV (RTTV)) и индийской телерадиокомпанией Prasar Bharati, между "Деловой Россией" и Советом по содействию торговле Индии, а также между НИУ "Высшая школа экономики" и Университетом Джавахарлала Неру в Нью-Дели.
https://ria.ru/20240709/rossija-1958591931.html
https://ria.ru/20240709/indija-1958600826.html
дальний восток
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, индия, россия, визит моди в москву, джавахарлал неру, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), деловая россия
Экономика, Дальний Восток, Индия, Россия, Визит Моди в Москву, Джавахарлал Неру, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Деловая Россия
Россия и Индия готовы активизировать инвестсотрудничество в Арктике
РФ и Индия готовы активизировать сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктике