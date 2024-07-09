https://ria.ru/20240709/investitsii-1958400176.html

В ДФО реализуют проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей

В ДФО реализуют проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.07.2024

В ДФО реализуют проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей

Проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей реализуются на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T04:20

2024-07-09T04:20

2024-07-09T04:20

экономика

дальний восток

россия

китай

юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей реализуются на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева. "На Дальнем Востоке с участием китайского капитала реализуется 51 инвестпроект с общим объемом инвестиций 817 миллиардов рублей. В том числе это строительство Амурского газохимического комплекса с инвестициями более 700 миллиардов рублей и ряд других проектов", - сказал Трутнев на заседании. Он отметил, что российская сторона готова выслушать предложения китайской о том, чтобы сделать режим международных территорий опережающего развития лучше, чтобы он максимально соответствовал взаимным интересам.

https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958400059.html

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дальний восток

россия

китай

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экономика, дальний восток, россия, китай, юрий трутнев