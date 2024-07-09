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В ДФО реализуют проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.07.2024
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04:20 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/investitsii-1958400176.html
В ДФО реализуют проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей
В ДФО реализуют проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.07.2024
В ДФО реализуют проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей
Проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей реализуются на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:20
2024-07-09T04:20
экономика
дальний восток
россия
китай
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей реализуются на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева. "На Дальнем Востоке с участием китайского капитала реализуется 51 инвестпроект с общим объемом инвестиций 817 миллиардов рублей. В том числе это строительство Амурского газохимического комплекса с инвестициями более 700 миллиардов рублей и ряд других проектов", - сказал Трутнев на заседании. Он отметил, что российская сторона готова выслушать предложения китайской о том, чтобы сделать режим международных территорий опережающего развития лучше, чтобы он максимально соответствовал взаимным интересам.
https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958400059.html
https://ria.ru/20240709/mosty-1958399856.html
дальний восток
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экономика, дальний восток, россия, китай, юрий трутнев
Экономика, Дальний Восток, Россия, Китай, Юрий Трутнев
В ДФО реализуют проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей

Трутнев: в ДФО реализуют проекты с инвестициями КНР на 817 миллиардов рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКорсаковский морской торговый порт в Южно-Сахалинске
Корсаковский морской торговый порт в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Корсаковский морской торговый порт в Южно-Сахалинске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Проекты с китайскими инвестициями на 817 миллиардов рублей реализуются на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева.
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"На Дальнем Востоке с участием китайского капитала реализуется 51 инвестпроект с общим объемом инвестиций 817 миллиардов рублей. В том числе это строительство Амурского газохимического комплекса с инвестициями более 700 миллиардов рублей и ряд других проектов", - сказал Трутнев на заседании.
Он отметил, что российская сторона готова выслушать предложения китайской о том, чтобы сделать режим международных территорий опережающего развития лучше, чтобы он максимально соответствовал взаимным интересам.
Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур, Еврейская автономная область - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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04:09
 
ЭкономикаДальний ВостокРоссияКитайЮрий Трутнев
 
 
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