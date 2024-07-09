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В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:17 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/infrastruktura-1958410342.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 09.07.2024
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что во вторник зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:17
2024-07-09T08:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что во вторник зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории Никопольского района. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, под ударами оказался Никопольский район области. "Повреждена инфраструктура", - написал Лысак, не уточнив, о каких объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240708/udary-1958333134.html
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в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: повреждена инфраструктура Никопольского района

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Николаевской области
Украинские пожарные в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Николаевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что во вторник зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории Никопольского района.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, под ударами оказался Никопольский район области.
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"Повреждена инфраструктура", - написал Лысак, не уточнив, о каких объектах идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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