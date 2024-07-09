https://ria.ru/20240709/infrastruktura-1958410342.html

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 09.07.2024

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что во вторник зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:17

2024-07-09T08:17

2024-07-09T08:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что во вторник зафиксированы повреждения инфраструктуры на территории Никопольского района. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, под ударами оказался Никопольский район области. "Повреждена инфраструктура", - написал Лысак, не уточнив, о каких объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240708/udary-1958333134.html

https://ria.ru/20240313/povrezhdeniya-1932650193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины