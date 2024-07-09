https://ria.ru/20240709/indiya-1958582144.html

Россия и Индия нацелены на раскрытие потенциала стратегического партнерства

Россия и Индия нацелены на раскрытие потенциала стратегического партнерства - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия нацелены на раскрытие потенциала стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились приложить все усилия для полного раскрытия потенциала стратегического... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:04

2024-07-09T18:04

2024-07-09T18:12

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

в мире

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились приложить все усилия для полного раскрытия потенциала стратегического партнерства стран.Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля."...Стороны прилагают усилия по созданию современного, сбалансированного, взаимовыгодного, устойчивого и долгосрочного партнерства. Развитие российско-индийских отношений по всему спектру направлений сотрудничества – общий внешнеполитический приоритет. Лидеры договорились приложить все усилия для полного раскрытия потенциала стратегического партнерства", - говорится в заявлении.Кроме того, лидеры подчеркнули, что российско-индийские связи остаются устойчивыми в нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации.

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россия

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, в мире, визит моди в москву