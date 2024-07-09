https://ria.ru/20240709/indiya-1958575184.html

Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов

Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились по итогам переговоров в Москве поставить цель достичь товарооборота в 100... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:48

2024-07-09T17:48

2024-07-09T18:24

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нарендра моди

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визит моди в москву

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились по итогам переговоров в Москве поставить цель достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил журналистам на брифинге первый замглавы МИД Индии Винай Кватра."Что касается конкретных целей, то как вы увидите в совместном заявлении, которое скоро будет опубликовано, два лидера поставили новую цель в 100 миллиардов (долларов товарооборота - ред.) к 2030 году", - сказал Кватра.По его словам, вопросы укрепления элегического сотрудничества между Индией и Россией были в основном фокусе переговоров в Москве. Моди и Путин обсуждали необходимость диверсификации торговли.

https://ria.ru/20240709/putin-1958585959.html

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россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву, в мире