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Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.07.2024
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17:48 09.07.2024 (обновлено: 18:24 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/indiya-1958575184.html
Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов
Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились по итогам переговоров в Москве поставить цель достичь товарооборота в 100... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:48
2024-07-09T18:24
россия
индия
москва
нарендра моди
владимир путин
визит моди в москву
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились по итогам переговоров в Москве поставить цель достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил журналистам на брифинге первый замглавы МИД Индии Винай Кватра."Что касается конкретных целей, то как вы увидите в совместном заявлении, которое скоро будет опубликовано, два лидера поставили новую цель в 100 миллиардов (долларов товарооборота - ред.) к 2030 году", - сказал Кватра.По его словам, вопросы укрепления элегического сотрудничества между Индией и Россией были в основном фокусе переговоров в Москве. Моди и Путин обсуждали необходимость диверсификации торговли.
https://ria.ru/20240709/putin-1958585959.html
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россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву, в мире
Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Моди в Москву, В мире
Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов

Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 млрд долларов к 2030 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры в торговом порту
Грузовые контейнеры в торговом порту - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры в торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились по итогам переговоров в Москве поставить цель достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил журналистам на брифинге первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.
"Что касается конкретных целей, то как вы увидите в совместном заявлении, которое скоро будет опубликовано, два лидера поставили новую цель в 100 миллиардов (долларов товарооборота - ред.) к 2030 году", - сказал Кватра.
По его словам, вопросы укрепления элегического сотрудничества между Индией и Россией были в основном фокусе переговоров в Москве. Моди и Путин обсуждали необходимость диверсификации торговли.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди поручили подготовить программу экономического сотрудничества
Вчера, 18:15
 
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