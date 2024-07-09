https://ria.ru/20240709/indiya-1958575184.html
Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов
Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились по итогам переговоров в Москве поставить цель достичь товарооборота в 100... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:48
2024-07-09T17:48
2024-07-09T18:24
россия
индия
москва
нарендра моди
владимир путин
визит моди в москву
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f740810902d2496fe32e7244d6452dfd.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились по итогам переговоров в Москве поставить цель достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил журналистам на брифинге первый замглавы МИД Индии Винай Кватра."Что касается конкретных целей, то как вы увидите в совместном заявлении, которое скоро будет опубликовано, два лидера поставили новую цель в 100 миллиардов (долларов товарооборота - ред.) к 2030 году", - сказал Кватра.По его словам, вопросы укрепления элегического сотрудничества между Индией и Россией были в основном фокусе переговоров в Москве. Моди и Путин обсуждали необходимость диверсификации торговли.
https://ria.ru/20240709/putin-1958585959.html
россия
индия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_5de2104ecef832585987c7015ed059a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, визит моди в москву, в мире
Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Моди в Москву, В мире
Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов
Россия и Индия планируют достичь товарооборота в 100 млрд долларов к 2030 году
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились по итогам переговоров в Москве поставить цель достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил журналистам на брифинге первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.
"Что касается конкретных целей, то как вы увидите в совместном заявлении, которое скоро будет опубликовано, два лидера поставили новую цель в 100 миллиардов (долларов товарооборота - ред.) к 2030 году", - сказал Кватра.
По его словам, вопросы укрепления элегического сотрудничества между Индией и Россией были в основном фокусе переговоров в Москве. Моди и Путин обсуждали необходимость диверсификации торговли.