https://ria.ru/20240709/indiya-1958573907.html

Россия будет наращивать грузооборот с Индией

Россия будет наращивать грузооборот с Индией - РИА Новости, 09.07.2024

Россия будет наращивать грузооборот с Индией

Россия будет наращивать грузооборот с Индией через запуск новых маршрутов коридора "Север-Юг", СМП, линии Владивосток-Ченнаи. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:45

2024-07-09T17:45

2024-07-09T18:08

россия

индия

экономика

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нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия будет наращивать грузооборот с Индией через запуск новых маршрутов коридора "Север-Юг", СМП, линии Владивосток-Ченнаи.Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать, в том числе по следующим девяти приоритетным направлениям: ... Наращивание грузооборота с Индией посредством запуска новых маршрутов международного транспортного коридора "Север – Юг", Северного морского пути, морской линии Владивосток – Ченнаи", - говорится в заявлении.Кроме того, Россия и Индия будут оптимизировать таможенные процедуры с помощью интеллектуальных цифровых систем безбарьерного перемещения грузов.

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россия, индия, экономика, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, в мире