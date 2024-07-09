https://ria.ru/20240709/indiya-1958573907.html
Россия будет наращивать грузооборот с Индией
Россия будет наращивать грузооборот с Индией - РИА Новости, 09.07.2024
Россия будет наращивать грузооборот с Индией
Россия будет наращивать грузооборот с Индией через запуск новых маршрутов коридора "Север-Юг", СМП, линии Владивосток-Ченнаи. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:45
2024-07-09T17:45
2024-07-09T18:08
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия будет наращивать грузооборот с Индией через запуск новых маршрутов коридора "Север-Юг", СМП, линии Владивосток-Ченнаи.Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать, в том числе по следующим девяти приоритетным направлениям: ... Наращивание грузооборота с Индией посредством запуска новых маршрутов международного транспортного коридора "Север – Юг", Северного морского пути, морской линии Владивосток – Ченнаи", - говорится в заявлении.Кроме того, Россия и Индия будут оптимизировать таможенные процедуры с помощью интеллектуальных цифровых систем безбарьерного перемещения грузов.
https://ria.ru/20240709/indiya-1958575184.html
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россия, индия, экономика, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, в мире
Россия, Индия, Экономика, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву, В мире
Россия будет наращивать грузооборот с Индией
Россия будет наращивать грузооборот с Индией через запуск новых маршрутов