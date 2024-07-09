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Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений - РИА Новости, 09.07.2024
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12:21 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/indiya-1958462516.html
Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений
Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений
Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:21
2024-07-09T12:21
технологии
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба "Росатома". "Новая область, представляющая взаимный интерес, – квантовые технологии. Росатом и индийские предприятия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
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технологии, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Технологии, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений

"Росатом": Россия и Индия изучают перспективы создания квантовых компьютеров

© Pixabay / TheDigitalArtist Квантовый компьютер
Квантовый компьютер - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Pixabay / TheDigitalArtist
Квантовый компьютер. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба "Росатома".
"Новая область, представляющая взаимный интерес, – квантовые технологии. Росатом и индийские предприятия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
Термоядерный реактор - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Росатом" оценил потенциал сотрудничества с Индией в термоядерном синтезе
Вчера, 12:19
 
ТехнологииРоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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