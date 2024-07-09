https://ria.ru/20240709/indiya-1958462516.html
Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений
Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений
Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:21
2024-07-09T12:21
2024-07-09T12:21
технологии
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784736712_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_220a0731e5f380ebaff6c663a3f7e364.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба "Росатома". "Новая область, представляющая взаимный интерес, – квантовые технологии. Росатом и индийские предприятия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
https://ria.ru/20240709/rosatom-1958461897.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784736712_350:0:1790:1080_1920x0_80_0_0_b55e759a69b31dcc01a883883396797c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Технологии, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений
"Росатом": Россия и Индия изучают перспективы создания квантовых компьютеров