https://ria.ru/20240709/indiya-1958462516.html

Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений

Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия изучают взаимодействие в области квантовых вычислений

Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:21

2024-07-09T12:21

2024-07-09T12:21

технологии

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров, сообщила пресс-служба "Росатома". "Новая область, представляющая взаимный интерес, – квантовые технологии. Росатом и индийские предприятия активно изучают перспективы взаимодействия в области квантовых вычислений, включая создание квантовых компьютеров", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.

https://ria.ru/20240709/rosatom-1958461897.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире