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Индия в G20 закрепила в повестке сотрудничество со странами Глобального Юга
Индия в G20 закрепила в повестке сотрудничество со странами Глобального Юга - РИА Новости, 09.07.2024
Индия в G20 закрепила в повестке сотрудничество со странами Глобального Юга
Председательство Индии в G20 в 2023 году закрепило в повестке организации вопросы сотрудничества со странами Глобального Юга. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:10
2024-07-09T19:10
2024-07-09T19:10
в мире
индия
большая двадцатка
африканский союз
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председательство Индии в G20 в 2023 году закрепило в повестке организации вопросы сотрудничества со странами Глобального Юга. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подчеркнули, что важным практическим наследием индийского председательства в "Группе двадцати" стало закрепление в повестке главной площадки международного экономического и финансового сотрудничества приоритетов стран Глобального Юга, а также вступление Африканского союза в ряды полноправных членов форума. Стороны также приветствовали проведение под эгидой индийского председательства в 2023 году виртуальных саммитов "Голос Глобального Юга", направивших важный сигнал в пользу построения многополярного миропорядка и укрепления позиций развивающихся стран в мировых делах", - говорится в заявлении. "Стороны договорились продолжать наращивать координацию в рамках "Группы двадцати" в целях выработки совместных путей решения глобальных экономических вызовов, мобилизации расширенного доступа к климатическому финансированию и технологиям в соответствии с Пактом зеленого развития для устойчивого будущего, упомянутым в Делийской декларации "Группы двадцати", и обеспечить справедливое реформирование международных институтов экономического управления, в особенности многосторонних банков развития", - добавили там же.
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в мире, индия, большая двадцатка, африканский союз
В мире, Индия, Большая двадцатка, Африканский союз
Индия в G20 закрепила в повестке сотрудничество со странами Глобального Юга
Председательство Индии в G20 укрепило сотрудничество со странами Глобального Юга
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председательство Индии в G20 в 2023 году закрепило в повестке организации вопросы сотрудничества со странами Глобального Юга.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны подчеркнули, что важным практическим наследием индийского председательства в "Группе двадцати" стало закрепление в повестке главной площадки международного экономического и финансового сотрудничества приоритетов стран Глобального Юга, а также вступление Африканского союза в ряды полноправных членов форума. Стороны также приветствовали проведение под эгидой индийского председательства в 2023 году виртуальных саммитов "Голос Глобального Юга", направивших важный сигнал в пользу построения многополярного миропорядка и укрепления позиций развивающихся стран в мировых делах", - говорится в заявлении.
"Стороны договорились продолжать наращивать координацию в рамках "Группы двадцати" в целях выработки совместных путей решения глобальных экономических вызовов, мобилизации расширенного доступа к климатическому финансированию и технологиям в соответствии с Пактом зеленого развития для устойчивого будущего, упомянутым в Делийской декларации "Группы двадцати", и обеспечить справедливое реформирование международных институтов экономического управления, в особенности многосторонних банков развития", - добавили там же.