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"Росатом" готовит техзадание на сооружение в Индии новой АЭС

"Росатом" готовит техзадание на сооружение в Индии новой АЭС - РИА Новости, 09.07.2024

"Росатом" готовит техзадание на сооружение в Индии новой АЭС

Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:19

2024-07-09T12:19

2024-07-09T12:21

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба "Росатома". "Традиционно важная тема – это серийное сооружение в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна на базе ВВЭР-1200. Профильные организации находятся в процессе подготовки технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.

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в мире, технологии, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"