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"Росатом" готовит техзадание на сооружение в Индии новой АЭС - РИА Новости, 09.07.2024
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12:19 09.07.2024 (обновлено: 12:21 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/indija-1958461756.html
"Росатом" готовит техзадание на сооружение в Индии новой АЭС
"Росатом" готовит техзадание на сооружение в Индии новой АЭС - РИА Новости, 09.07.2024
"Росатом" готовит техзадание на сооружение в Индии новой АЭС
Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:19
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба "Росатома". "Традиционно важная тема – это серийное сооружение в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна на базе ВВЭР-1200. Профильные организации находятся в процессе подготовки технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
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в мире, технологии, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Технологии, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" готовит техзадание на сооружение в Индии новой АЭС

"Росатом" готовит ТЗ на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна

CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped)АЭС "Куданкулам" в Индии
АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped)
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты ведут подготовку технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба "Росатома".
"Традиционно важная тема – это серийное сооружение в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна на базе ВВЭР-1200. Профильные организации находятся в процессе подготовки технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200", - говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона "АТОМ" на ВДНХ.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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В миреТехнологииИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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