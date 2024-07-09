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Глава МИД Грузии прокомментировал заявление посла в Тбилиси - РИА Новости, 09.07.2024
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18:39 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/gruziya-1958592301.html
Глава МИД Грузии прокомментировал заявление посла в Тбилиси
Глава МИД Грузии прокомментировал заявление посла в Тбилиси - РИА Новости, 09.07.2024
Глава МИД Грузии прокомментировал заявление посла в Тбилиси
Решение Евросоюза приостановить выделение министерству обороны Грузии 30 миллионов евро не помешает стремлению страны к евроинтеграции, заявил глава МИД Илья... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:39
2024-07-09T18:39
в мире
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Решение Евросоюза приостановить выделение министерству обороны Грузии 30 миллионов евро не помешает стремлению страны к евроинтеграции, заявил глава МИД Илья Дарчиашвили журналистам. Ранее во вторник посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности. "Грузии необходимо еще больше укрепить свою обороноспособность, чтобы мы могли лучше противостоять угрозам. Поэтому мы надеемся, что такие решения вернутся к старому ориентиру. Мы продолжим сотрудничать с Евросоюзом в этом направлении, и я думаю, что в целом сотрудничество между Грузией и Евросоюзом основано на соглашении об ассоциации… У нас у всех есть свои обязательства, и мы последовательно выполняем их, и я бы не дал очень строгой оценки заявлению посла ЕС. Я думаю, что это решения, принятые на микроуровне, которые не могут помешать стремлениям Грузии по пути европейской интеграции",- заявил глава МИД журналистам.
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в мире, грузия, тбилиси, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Евросоюз
Глава МИД Грузии прокомментировал заявление посла в Тбилиси

Глава МИД Дарчиашвили: решение ЕС не помешает стремлению Грузии к евроинтеграции

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeЛюди с флагами Грузии и Евросоюза в Тбилиси
Люди с флагами Грузии и Евросоюза в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Люди с флагами Грузии и Евросоюза в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Решение Евросоюза приостановить выделение министерству обороны Грузии 30 миллионов евро не помешает стремлению страны к евроинтеграции, заявил глава МИД Илья Дарчиашвили журналистам.
Ранее во вторник посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности.
"Грузии необходимо еще больше укрепить свою обороноспособность, чтобы мы могли лучше противостоять угрозам. Поэтому мы надеемся, что такие решения вернутся к старому ориентиру. Мы продолжим сотрудничать с Евросоюзом в этом направлении, и я думаю, что в целом сотрудничество между Грузией и Евросоюзом основано на соглашении об ассоциации… У нас у всех есть свои обязательства, и мы последовательно выполняем их, и я бы не дал очень строгой оценки заявлению посла ЕС. Я думаю, что это решения, принятые на микроуровне, которые не могут помешать стремлениям Грузии по пути европейской интеграции",- заявил глава МИД журналистам.
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