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ЕС пересматривает финансовую помощь Грузии, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2024
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16:09 09.07.2024 (обновлено: 17:37 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/gruziya-1958540491.html
ЕС пересматривает финансовую помощь Грузии, сообщил источник
ЕС пересматривает финансовую помощь Грузии, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2024
ЕС пересматривает финансовую помощь Грузии, сообщил источник
ЕС из-за закона об иноагентах пересматривает финансовую помощь Грузии и уже реализует краткосрочные меры, сообщил РИА Новости осведомленный источник в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:09
2024-07-09T17:37
грузия
брюссель
евросоюз
в мире
жозеп боррель
тбилиси
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. ЕС из-за закона об иноагентах пересматривает финансовую помощь Грузии и уже реализует краткосрочные меры, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Евросоюзе.&quot;Мы реализуем краткосрочные меры, пересматриваем нашу финансовую помощь&quot;, — сообщил он.Реакция Запада на закон об иноагентах в ГрузииЗападные страны начали критиковать Грузию после принятия в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и угрожать ей последствиями. Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности, более 20 процентов, получены из-за границы.В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон анонсировал новую политику по визовым ограничениям и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси.В Евросоюзе грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что закон противоречит европейским принципам и ценностям.Лидеры Евросоюза по итогам июньского саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая якобы ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в объединение.Сегодня посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен, а лидеры стран объединения ожидают объяснений от правительства республики. Также блок заморозил 30 миллионов евро, которые планировалось направить Минобороны Грузии для укрепления обороноспособности.При этом Герчинский подчеркнул, что это лишь первый шаг, за которым последуют другие меры.Как заявлял лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе, республика ожидает стать членом Евросоюза в 2030 году, несмотря на существующую критику со стороны "разных персон".Кроме того, в правящей партии Грузии назвали решение США пересмотреть отношения комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
https://ria.ru/20240709/gruziya-1958447057.html
https://ria.ru/20240709/gruziya-1958424955.html
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грузия, брюссель, евросоюз, в мире, жозеп боррель, тбилиси
Грузия, Брюссель, Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель, Тбилиси
ЕС пересматривает финансовую помощь Грузии, сообщил источник

ЕС пересматривает финансовую помощь Грузии, и уже реализует краткосрочные меры

© AP Photo / Shakh AivazovДемонстранты с флагами Грузии и ЕС
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. ЕС из-за закона об иноагентах пересматривает финансовую помощь Грузии и уже реализует краткосрочные меры, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Евросоюзе.
«

"Мы реализуем краткосрочные меры, пересматриваем нашу финансовую помощь", — сообщил он.

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Реакция Запада на закон об иноагентах в Грузии

Западные страны начали критиковать Грузию после принятия в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и угрожать ей последствиями. Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности, более 20 процентов, получены из-за границы.

Оппоненты считают его аналогом российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон анонсировал новую политику по визовым ограничениям и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси.
В Евросоюзе грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что закон противоречит европейским принципам и ценностям.
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Лидеры Евросоюза по итогам июньского саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая якобы ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в объединение.
Сегодня посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен, а лидеры стран объединения ожидают объяснений от правительства республики. Также блок заморозил 30 миллионов евро, которые планировалось направить Минобороны Грузии для укрепления обороноспособности.
При этом Герчинский подчеркнул, что это лишь первый шаг, за которым последуют другие меры.
Как заявлял лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе, республика ожидает стать членом Евросоюза в 2030 году, несмотря на существующую критику со стороны "разных персон".
Кроме того, в правящей партии Грузии назвали решение США пересмотреть отношения комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
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