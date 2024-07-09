https://ria.ru/20240709/gruziya-1958466273.html

Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси

Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси - РИА Новости, 09.07.2024

Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры Евросоюза, приостановив процесс евроинтеграции для Грузии, ожидают разъяснений от правительства... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:37

2024-07-09T12:37

2024-07-09T12:37

в мире

грузия

тбилиси

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958422441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5656f69824be4f592357daf5777f7f1c.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры Евросоюза, приостановив процесс евроинтеграции для Грузии, ожидают разъяснений от правительства республики. "В октябре будет опубликован отчет о расширении для всех стран-кандидатов, а в декабре лидеры ЕС примут решение о следующих шагах. Но в нынешней ситуации я не могу себе представить, что Грузия в этом году двинется вперед, перейдет на следующий этап… Лидеры ЕС решили приостановить процесс присоединения Грузии и ожидают объяснений от правительства Грузии", - заявил посол журналистам. Ранее во вторник Герчинский заявил, что на данный момент процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.

https://ria.ru/20240709/gruziya-1958425359.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, евросоюз