https://ria.ru/20240709/gruziya-1958466273.html
Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси
Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси - РИА Новости, 09.07.2024
Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси
Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры Евросоюза, приостановив процесс евроинтеграции для Грузии, ожидают разъяснений от правительства... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:37
2024-07-09T12:37
2024-07-09T12:37
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ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры Евросоюза, приостановив процесс евроинтеграции для Грузии, ожидают разъяснений от правительства республики. "В октябре будет опубликован отчет о расширении для всех стран-кандидатов, а в декабре лидеры ЕС примут решение о следующих шагах. Но в нынешней ситуации я не могу себе представить, что Грузия в этом году двинется вперед, перейдет на следующий этап… Лидеры ЕС решили приостановить процесс присоединения Грузии и ожидают объяснений от правительства Грузии", - заявил посол журналистам. Ранее во вторник Герчинский заявил, что на данный момент процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.
https://ria.ru/20240709/gruziya-1958425359.html
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в мире, грузия, тбилиси, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Евросоюз
Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси
Посол Герчинский: в ЕС ожидают от Грузии разъяснений по движению к интеграции
ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры Евросоюза, приостановив процесс евроинтеграции для Грузии, ожидают разъяснений от правительства республики.
"В октябре будет опубликован отчет о расширении для всех стран-кандидатов, а в декабре лидеры ЕС примут решение о следующих шагах. Но в нынешней ситуации я не могу себе представить, что Грузия в этом году двинется вперед, перейдет на следующий этап… Лидеры ЕС решили приостановить процесс присоединения Грузии и ожидают объяснений от правительства Грузии", - заявил посол журналистам.
Ранее во вторник Герчинский заявил, что на данный момент процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.