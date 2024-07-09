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Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси - РИА Новости, 09.07.2024
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12:37 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/gruziya-1958466273.html
Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси
Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси - РИА Новости, 09.07.2024
Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси
Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры Евросоюза, приостановив процесс евроинтеграции для Грузии, ожидают разъяснений от правительства... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:37
2024-07-09T12:37
в мире
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры Евросоюза, приостановив процесс евроинтеграции для Грузии, ожидают разъяснений от правительства республики. "В октябре будет опубликован отчет о расширении для всех стран-кандидатов, а в декабре лидеры ЕС примут решение о следующих шагах. Но в нынешней ситуации я не могу себе представить, что Грузия в этом году двинется вперед, перейдет на следующий этап… Лидеры ЕС решили приостановить процесс присоединения Грузии и ожидают объяснений от правительства Грузии", - заявил посол журналистам. Ранее во вторник Герчинский заявил, что на данный момент процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.
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в мире, грузия, тбилиси, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Евросоюз
Лидеры ЕС ожидают от Грузии разъяснений, заявил посол в Тбилиси

Посол Герчинский: в ЕС ожидают от Грузии разъяснений по движению к интеграции

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeЛюди с флагами Грузии и Евросоюза в Тбилиси
Люди с флагами Грузии и Евросоюза в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Люди с флагами Грузии и Евросоюза в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры Евросоюза, приостановив процесс евроинтеграции для Грузии, ожидают разъяснений от правительства республики.
"В октябре будет опубликован отчет о расширении для всех стран-кандидатов, а в декабре лидеры ЕС примут решение о следующих шагах. Но в нынешней ситуации я не могу себе представить, что Грузия в этом году двинется вперед, перейдет на следующий этап… Лидеры ЕС решили приостановить процесс присоединения Грузии и ожидают объяснений от правительства Грузии", - заявил посол журналистам.
Ранее во вторник Герчинский заявил, что на данный момент процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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