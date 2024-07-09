https://ria.ru/20240709/gruziya-1958447057.html
Евросоюз заморозил передачу Грузии 30 миллионов евро
Евросоюз заморозил передачу Грузии 30 миллионов евро - РИА Новости, 09.07.2024
Евросоюз заморозил передачу Грузии 30 миллионов евро
Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить минобороны Грузии... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:24
2024-07-09T11:24
2024-07-09T11:25
в мире
грузия
тбилиси
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить минобороны Грузии для укрепления обороноспособности. "На данный момент деньги, которые мы планировали передать министерству обороны Грузии, а это 30 миллионов евро, заморожены. Это только первый шаг, будут и другие шаги. Наша прямая поддержка правительству Грузии будет ограничена, и мы постараемся направить прямую поддержку правительства Грузии на гражданское общество и средства массовой информации",- заявил посол журналистам. Герчинский ранее во вторник заявил, что на данный момент процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Евросоюз
Евросоюз заморозил передачу Грузии 30 миллионов евро
ЕС заморозил передачу Грузии 30 миллионов евро на укрепление обороны