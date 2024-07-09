https://ria.ru/20240709/gruziya-1958447057.html

Евросоюз заморозил передачу Грузии 30 миллионов евро

Евросоюз заморозил передачу Грузии 30 миллионов евро - РИА Новости, 09.07.2024

Евросоюз заморозил передачу Грузии 30 миллионов евро

Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить минобороны Грузии... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:24

2024-07-09T11:24

2024-07-09T11:25

в мире

грузия

тбилиси

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить минобороны Грузии для укрепления обороноспособности. "На данный момент деньги, которые мы планировали передать министерству обороны Грузии, а это 30 миллионов евро, заморожены. Это только первый шаг, будут и другие шаги. Наша прямая поддержка правительству Грузии будет ограничена, и мы постараемся направить прямую поддержку правительства Грузии на гражданское общество и средства массовой информации",- заявил посол журналистам. Герчинский ранее во вторник заявил, что на данный момент процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, тбилиси, евросоюз