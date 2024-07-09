https://ria.ru/20240709/gruziya-1958421712.html

Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии - РИА Новости, 09.07.2024

Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:52

2024-07-09T09:52

2024-07-09T12:34

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грузия

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ТБИЛИСИ, 9 июл — РИА Новости. Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский."Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад. <…> Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено", — сказал он.При этом представитель ЕС назвал такие события грустными.Он добавил, что лидеры Евросоюза ожидают объяснений от правительства Грузии.ЕС также заморозил 30 миллионов евро, которые планировалось направить Минобороны Грузии для укрепления обороноспособности."Это только первый шаг, будут и другие шаги. Наша прямая поддержка правительству Грузии будет ограничена, и мы постараемся направить прямую поддержку правительства Грузии на гражданское общество и средства массовой информации", — отметил Герчинский.Как добавил посол, он надеется, что после парламентских выборов в октябре новое правительство Грузии, "каким бы оно ни было", опять "начнет серьезную работу" в направлении интеграции в Евросоюз.Парламентские выборы в закавказской республике пройдут 26 октября.Реакция Запада на закон об иноагентах в ГрузииЗападные страны начали угрожать Грузии после принятия в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности, более 20 процентов, получены из-за границы.В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон анонсировал новую политику по визовым ограничениям и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси. А Пентагон отложил совместные военные учения с Грузией.В Евросоюзе грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что закон противоречит европейским принципам и ценностям.В правящей партии Грузии назвали решение США пересмотреть отношения комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.

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https://ria.ru/20240624/viza-1955005391.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, евросоюз