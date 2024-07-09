В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС
В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС и обсуждают варианты
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что действия правительства Грузии говорят о том, что страна "откатывается назад" на пути в ЕС, заявил РИА Новости осведомленный источник в региональной организации.
"На июньском Совете по иностранным делам государства-члены ЕС обсудили различные варианты, представленные верховным представителем (Жозепом Боррелем – ред.), для решения ситуации в Грузии, поскольку мы видим, что страна в свете недавних действий правительства откатывается назад на пути в ЕС", - сказал источник.
В ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям. Лидеры ЕС по итогам июньского саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая якобы ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в Евросоюз, говорится в выводах встречи в верхах.