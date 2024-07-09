Рейтинг@Mail.ru
В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/gruzija-1958545328.html
В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС
В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС - РИА Новости, 09.07.2024
В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС
В Евросоюзе считают, что действия правительства Грузии говорят о том, что страна "откатывается назад" на пути в ЕС, заявил РИА Новости осведомленный источник в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:22
2024-07-09T16:22
в мире
грузия
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что действия правительства Грузии говорят о том, что страна "откатывается назад" на пути в ЕС, заявил РИА Новости осведомленный источник в региональной организации. "На июньском Совете по иностранным делам государства-члены ЕС обсудили различные варианты, представленные верховным представителем (Жозепом Боррелем – ред.), для решения ситуации в Грузии, поскольку мы видим, что страна в свете недавних действий правительства откатывается назад на пути в ЕС", - сказал источник. В ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям. Лидеры ЕС по итогам июньского саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая якобы ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в Евросоюз, говорится в выводах встречи в верхах.
https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html
грузия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, брюссель, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Грузия, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз
В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС

В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС и обсуждают варианты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что действия правительства Грузии говорят о том, что страна "откатывается назад" на пути в ЕС, заявил РИА Новости осведомленный источник в региональной организации.
"На июньском Совете по иностранным делам государства-члены ЕС обсудили различные варианты, представленные верховным представителем (Жозепом Боррелем – ред.), для решения ситуации в Грузии, поскольку мы видим, что страна в свете недавних действий правительства откатывается назад на пути в ЕС", - сказал источник.
В ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям. Лидеры ЕС по итогам июньского саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая якобы ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в Евросоюз, говорится в выводах встречи в верхах.
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета
17 апреля, 16:21
 
В миреГрузияБрюссельЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала