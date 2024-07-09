https://ria.ru/20240709/gruzija-1958545328.html

В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС

В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС - РИА Новости, 09.07.2024

В ЕС считают, что Грузия откатывается назад на пути в ЕС

В Евросоюзе считают, что действия правительства Грузии говорят о том, что страна "откатывается назад" на пути в ЕС, заявил РИА Новости осведомленный источник в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:22

2024-07-09T16:22

2024-07-09T16:22

в мире

грузия

брюссель

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В Евросоюзе считают, что действия правительства Грузии говорят о том, что страна "откатывается назад" на пути в ЕС, заявил РИА Новости осведомленный источник в региональной организации. "На июньском Совете по иностранным делам государства-члены ЕС обсудили различные варианты, представленные верховным представителем (Жозепом Боррелем – ред.), для решения ситуации в Грузии, поскольку мы видим, что страна в свете недавних действий правительства откатывается назад на пути в ЕС", - сказал источник. В ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям. Лидеры ЕС по итогам июньского саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая якобы ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в Евросоюз, говорится в выводах встречи в верхах.

https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html

грузия

брюссель

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Дарья Буймова

в мире, грузия, брюссель, жозеп боррель, евросоюз