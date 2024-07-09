https://ria.ru/20240709/gosduma-1958504279.html

Госдума приняла во II чтении проект об индексации акцизов на табак

Госдума приняла во II чтении проект об индексации акцизов на табак - РИА Новости, 09.07.2024

Госдума приняла во II чтении проект об индексации акцизов на табак

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий на ближайшие три года индексацию ставок акцизов на табачную продукцию на 4% в год. Третье... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:35

2024-07-09T14:35

2024-07-09T14:35

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госдума рф

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий на ближайшие три года индексацию ставок акцизов на табачную продукцию на 4% в год. Третье чтение запланировано на 10 июля. Эти изменения были поддержаны депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ. Документ устанавливает акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) на 2025 год в размере 4 657 рублей за килограмм, на 2026 год - 4 843 рубля, на 2027 год - 5 037 рублей. При этом акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 году - 10 199 рублей, в 2027 году - 10 607 рублей; а на жидкости для электронных систем доставки никотина - 44 рубля, 46 рублей и 48 рублей за миллиграмм соответственно. Ставка акциза на сигары на 2025 год составит 315 рублей за штуку, в 2026 году - 328 рублей, в 2027 году - 341 рубль; на сигариллы (сигариты), биди, кретек - соответственно 4 485 рублей, 4 664 рубля и 4 851 рубль за тысячу штук. Для сигарет и папирос ставка акциза на 2025 год определена в 2 945 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 000 рублей за тысячу штук; на 2026 год - 3 063 рубля плюс 16%, но не менее 4 160 рублей; на 2027 год - 3 186 рублей плюс 16%, но не менее 4 326 рублей. Также вводится акциз на никотиновое сырье: на 2025 год в размере 2,2 рубля за миллиграмм, на 2026 год - 2,3 рубля, на 2027 год - 2,4 рубля; на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания - 925 рублей, 962 рубля и 1000 рублей за килограмм соответственно. При реализации таких смесей и жидкостей для электронных систем доставки никотина предусмотрена возможность применения вычета сумм акциза, уплаченных при приобретении или ввозе никотинового сырья, фактически использованного для производства такой реализованной продукции. Кроме того, вводится госпошлина в размере 3500 рублей за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с никотиновым сырьем.

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958503469.html

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экономика, россия, госдума рф