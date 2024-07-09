https://ria.ru/20240709/gosduma-1958388626.html

Госдума рассмотрит во II чтении проект по развитию налоговой системы

Госдума рассмотрит во II чтении проект по развитию налоговой системы - РИА Новости, 09.07.2024

Госдума рассмотрит во II чтении проект по развитию налоговой системы

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении изменения в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования налоговой системы. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T00:20

2024-07-09T00:20

2024-07-09T00:20

экономика

россия

госдума рф

русская православная церковь

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении изменения в Налоговый кодекс РФ в целях совершенствования налоговой системы. В случае одобрения поправок планируется вынести их на рассмотрение в третьем чтении 10 июля. Документ, в частности, увеличивает налог на прибыль организаций до 25% с 20%, устанавливает пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%, вдвое увеличивает налоговые вычеты на второго ребенка и последующих детей, а также вводит вычет для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, размер которого по сравнению с первоначальной редакцией увеличивается до 18 тысяч рублей в год. При подготовке ко второму чтению комитет поддержал и еще целый ряд поправок, в том числе выводящие из-под повышенного НДФЛ северные надбавки, а также предусматривающие одинаковое налогообложение данным налогом операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год - 13%, свыше этой суммы – 15%). Для централизованных религиозных организаций и входящих в их структуру религиозных организаций устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% в пределах единой предельной величины базы для их исчисления. В ходе обсуждения соответствующей поправки пояснялось, что речь идет, прежде всего, о монастырях и приходах Русской православной церкви, а также других организациях, относящихся к традиционным религиозным конфессиям. В рамках поправок также предусматривается индексация ставок акцизов на подакцизные товары на 4% в 2025-2027 годах, уточнение методик расчета НДПИ на коксующийся и энергетический уголь, сырье для минеральных удобрений. Также вносятся изменения, касающиеся налогообложения владельцев контролируемых иностранных компаний и планируемого с 2025 года преобразования курортного сбора в туристический налог. Кроме того, уточняется, что для российских IT-организаций в 2025-2030 годах федеральная часть ставки налога на прибыль составит 5%. Первоначальная редакция ограничивала эту ставку 2027 годом. Также устанавливается возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента 2, что позволит компаниям уменьшать сумму налога прибыль. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты. В поправках увеличивается и диапазон ставок налога на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор, которые устанавливаются региональными законами, до 9,5-10 миллионов с 2,5-3 миллионов рублей за один такой центр. А в случаях, кода ставка налога не определена законом субъекта РФ, их налогообложение будет осуществляться по ставке 9,5 миллиона рублей за центр (сейчас - 2,5 миллиона рублей). Также во втором чтении будут рассмотрены поправки в Бюджетный кодекс, связанные, в том числе с вносимыми в законодательство налоговыми изменениями.

https://ria.ru/20240703/vychet-1957029975.html

https://ria.ru/20240607/siluanov-1951263332.html

https://rsport.ria.ru/20240704/gto-1957515471.html

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экономика, россия, госдума рф, русская православная церковь, налоговые изменения в россии